Светлана Кутукова о способах мотивации работников крупной компании и роли коучинга в этом процессе

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Мотивацией сотрудников в крупных компаниях мало кто занимается всерьез. Обычно есть оклад и премия, которую можно получить при определенных показателелях. Но помогать сотруднику достигать этих показателей, расти в профессиональном и личном плане обычно никто не спешит. Как результат – мотивация падает, а вместе с ней и результативность. Как компании выйти на новый уровень, повышая уровень мотивации сотрудников, мы выяснили у Светланы Кутуковой, сертифицированного коуча ICF, члена Международной федерации коучинга, бизнес-тренера международных программ.

Можно ли говорить о том, что компания не добьется больших побед, если каждый сотрудник не будет мотивирован на это?

Это очевидно, но для слаженной работы важно организовать развитие сотрудников с точки зрения их мотивации. Необходимость мотивировать на развитие обусловлена огромной конкуренцией в любой деятельности, развитием информационных технологий, необходимостью решать задачи и управлять сотрудниками на основе единой программы, организовать все процессы компании для ее продуктивной работы.

Какие проблемы мотивации вы видите у российских компаний?

У каждой компании свои проблемы, но в целом проблема в том, что работник не хочет выполнять работу максимально продуктивно, а начальник не умеет организовать действия подчиненных. Если не вкладываться в развитие подчиненных, даже самые амбициозные потеряют интерес к работе. От такого сотрудника не стоит ждать инновационных идей. Когда человек мотивирован и видит, что к нему проявляют внимание, он старается ответить взаимностью. Энтузиазм таких сотрудников – двигатель, который движет компанию вперед.

Должна ли мотивация быть только денежной?

Должна быть понятная система бонусов, сотрудник должен знать, как его результаты влияют на размер бонусов. Если премия не имеет потолка, это дает возможность для безграничного роста мотивации и эффективности.

Мотивация может быть материальной и моральной, не всегда первое действеннее второго. В каждом человеке важно найти особенности, воздействуя на которые можно повысить его заинтересованность: желание быть экспертом, соперничество с коллегами, личные амбиции, профессиональный рост.

Как можно повысить уровень мотивации в целой компании?

Есть разные методы.

Во-первых, коучинг, беседа, которая раскрывает потенциал сотрудника. Предположим, сотруднику дали работу, которой он никогда не занимался, но которая исходит из его знаний. Не зная с чего начать, он идет за советом к коучу. Коуч не решает поставленную задачу, а старается привести человека к самостоятельным выводам.

Во-вторых, менторинг, разговор на равных, когда обе стороны извлекают выгоду из отношений, построенных на доверии. Например, руководители дают уроки новичкам, выпускники вузов учат старшее поколение последним тенденциям. Менторинг решает задачу под конкретный результат.

В-третьих, делегирование. Это довольно рискованный способ, но он позволяет получить высококвалифицированный персонал и освободить время руководителю для развития и обучения сотрудников и себя. Сотруднику поручают работу вне его квалификации, он повышает свой уровень, приобретает новую профессию, открывает для себя новое направление деятельности, что положительно сказывается на его мотивации и отношении к компании.

Очень распространенный метод мотивации – наказание, которое грозит, если не сделать то-то и то-то. К чему приводит такая политика?

Такая политика приведет к мотивации избегания, когда работник сосредоточен на том, чтобы избежать дискомфорта, наказания, новых и сложных задач, работа воспринимается как тяжкое бремя. Работник избегает ответственности, не верит в перспективы и развиваться не хочет.

Как работнику самому себя мотивировать каждое утро вставать и идти на работу?

Первый принцип самомотивации – интерес. Зачем мне это нужно? Если не нужно, стоит сменить работу, заняться чем-то другим. Без интереса тяжело.

Второй – коллектив. Приятное общество, единомышленники, возможность обменяться мнениями, сделать необычный проект.

Третий – саморазвитие. Что мне дает работа? Каковы мои достижения? Каких знаний мне не хватает, чтобы добиться большего?

Есть такая поговорка: есть слона нужно по частям. Когда мы разбиваем глобальную цель на мелкие задачи, мы легко с ними справляемся. Хорошо устраивать маленькие перерывы, не забывать поощрять себя. Даже за кажущуюся ерунду.

Мотивация бывает двух видов: «К» и «От». Нас или влечет результат, или пугают последствия. Можно использовать оба вида мотивации сразу: представить, что ужасного случится, если не сделать работу, и что хорошего будет, если сделать. Эти образы отлично мотивируют идти на работу!

Кутукова Светлана, сертифицированный коуч ICF, член Международной федерации коучинга, бизнес-тренер международных программ, учредитель компании «Coaching Industry», сертифицированный Assessor для внедрения и проведения Assessment Center, согласно Ассоциации менеджеров России, вошла в 100 лучших HR директоров России по итогам 2016 года. В 2017 году стала лауреатом Национальной Деловой премии "Капитаны российского бизнеса", член Клуба HR директоров журнала HarvardBusinessReview, член Национального союза кадровиков.