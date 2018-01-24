Эксперты выяснили, что раздражает женщин в отношениях и как они относятся к контролированию социальных сетей.

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Новое исследование Тренинг-центра «СЕКС.РФ» о том, что раздражает женщин в отношениях и как они относятся к контролированию социальных сетей.

Чаще всего опрошенных женщин раздражает, когда мужчина копается в их телефоне и читает переписку - 29% среди всех опрошенных, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Правда, со временем женщины становятся лояльнее: если среди респонденток с отношениями меньше года таких 35%, то после 5 лет отношений их количество сокращается до 23%.

25% опрошенных выводит из себя, когда мужчина единолично принимает решения, 20% раздражают советы по дому, еще 20% - постоянный контроль. Всего 6% не нравится, когда берут их вещи.

В возрастной группе 18-25 лет опрошенных больше нервирует копание в телефоне и единоличное принятие решений (41% и 34%), но они лояльнее относятся к советам по дому (13%) и постоянному контролю (6%).

У опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет все разделилось примерно поровну: копание в телефоне - 25%, единоличное принятие решений - 22%, советы по дому -24% и постоянный контроль - 24%. Неожиданно, что меньше всего из вышеперечисленного женщин в возрасте от 35 до 45 лет раздражали советы по дому (18%), единоличное принятие решений набрало 31%, копание в телефоне - 26% , постоянный контроль - 21%.

Большинство респонденток не считают правильным чтение личной переписки и контролирование социальных сетей - 57%, причем данный показатель стремительно увеличивается в зависимости от возраста: в группе 18-25 лет - 45%, в группе 25-35 лет - 56%, в группе 35-45 лет - 70%. У 18% социальные сети полностью открыты с обеих сторон, 14% иногда втайне проверяют переписку партнера. Анкетируемые в возрасте от 35 до 45 лет в два раза реже проверяют социальные сети партнера нежели в возрасте от 18 до 25 лет: 20% против 10%.

Также удалось узнать, как часто женщины звонят партнеру.

41% опрошенных может написать несколько смс, если любимого задерживается, чтобы не нервничать. 29% ответили, что оба пишут только по делу, 17% - постоянно пишут и звонят друг другу, если не вместе. У 8% респонденток мужчина звонит и пишет чаще, а они стараются его не отвлекать, у 5% наоборот, активнее женщина.

"Важно, чтобы партнеры в паре помнили о том, что личное пространство необходимо каждому человеку. Соблюдение границ и взаимное уважение - основа крепких отношений. Как правило, человек нервничает, когда берут его телефон не потому, что там есть какой-то компромат, а потому что это вторжение в личное пространство. В понимании некоторых людей это как если бы посторонний заглянул в их личный дневник,” - комментирует психолог, эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» , Марина Снегирева.