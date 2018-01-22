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Все большее число россиян сознательно отказывается от детей

Понедельник, 22 Января 2018 12:40
Все большее число россиян сознательно отказывается от детей Фото из открытых источников

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели социологический опрос, направленный на изучение демографической политики россиян, и выяснили, что в Российской Федерации растет количество людей, которые причисляют себя к чайлдфри.

 

Еще двенадцать лет назад, как отмечают представители ВЦИОМ, доля россиян, сознательно отказывавшихся от продолжения рода, составляла ноль процентов. Сейчас таких граждан около шести процентов.

 

"Мы пока не знаем, о каком отказе от детей идет речь — об организованном или о стихийном. Это предстоит выяснить при помощи будущих исследований", — говорит Степан Львов, начальник отдела исследований ВЦИОМ.

 

Опрос, в частности, показал, что большая половина россиян (пятьдесят четыре, если говорить в точных цифрах, процента) считает, что мер, которые предпринимает правительство РФ в целях повышения уровня рождаемости, крайне недостаточно для реального улучшения демографической ситуации.

 

При этом, семьдесят девять процентов россиян, у которых уже есть дети, не готовы к рождению еще одного ребенка. Что, вместе с ростом числа чайлдфри, вызывает определенные опасения среди компетентных экспертов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Чайлдфри

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