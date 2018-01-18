Жительница США обнаружила тайную комнату в собственном доме

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Американка по имени Бриттани Буш обнаружила тайную комнату в своем собственном доме. Подробности удивительной истории публикует издание The Mirror.

По данным издания, секретное помещение, спрятанное под гаражом, удалось обнаружить совершенно случайно.

"Однажды ночью вся наша семья проснулась от какого-то невероятно жуткого грохота. Мы обошли весь дом в поисках источника шума, но не обнаружили ничего подозрительного. А на следующий день я провалилась в какую--то дыру, которая непонятно откуда появилась в гараже. То есть только представьте себе — я открыла дверь гаража и шагнув внутрь почувствовала, что моя нога просто проваливается куда-то. Повиснув на двери, я начала кричать в диком ужасе", — делится подробностями своего приключения американка.

Оказалось, что та самая дыра, в которую провалилась женщина, ведет в тайную комнату, о существовании которой никто не догадывался. Обследовав помещение, семья Буш нашла в нем женскую сумку, игрушки, бигуди и другие предметы.

"Я бы еще поняла, если бы моя фамилия была Поттер. Все это очень странно, потому что когда мы покупали этот дом, никакой секретной комнаты не было в его планировке", — отмечает Бриттани.