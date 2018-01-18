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Тимур Кузьмин о проблемах предпринимательской деятельности в 15 лет

Четверг, 18 Января 2018 11:05
Тимур Кузьмин о проблемах предпринимательской деятельности в 15 лет Фото из открытых источников

Если раньше после уроков подростки шли во дворы или, в лучшем случае, в секции по интересам, сегодня они предпочитают тратить время «по-взрослому», создавая собственные бизнесы и разрабатывая инновационные проекты. Время изменилось, дети изменились, но изменился ли подход к ним со стороны школы, родителей? О том, как успевать учиться и жить, рассказал и ответил на вопросы 15-летний бизнесмен Тимур Кузьмин.

 

Реально ли это – учиться и быть бизнесменом?

 

Если пытаться выполнить все, что требует школьная программа, времени не хватит не то что на бизнес, его не хватит ни на что. Любому подростку приходится выбирать между выполнением школьных заданий и личными делами. Так делают 95% школьников, и бизнес здесь ни при чем. Многие делают это неосознанно, "забивают" на школу. И я – не исключение, я тоже "забиваю" на учебу, каждый раз находя оправдания. Я не против учебы, как таковой, но, расставляя приоритеты, никогда не ставил школу на первое место. На самом деле и предпринимательская деятельность никогда не была главной целью, все получилось само собой, о чем я не жалею.

 

Расскажи о своих проектах. Над чем работаешь в данный момент?

 

До того как я начал бизнес в России, у нас со старшей сестрой уже был совместный бизнес в США. Сегодня международный проект Vortex Sport занимает почти все мое время, остающееся от школьных занятий. В ближайшем будущем я планирую запустить несколько других проектов, задуманных мною как логическое продолжение Vortex Sport. Это Vortex Coffee – технологичный конкурент Starbucks On-The-Go, Vortex Snax – качественный конкурент существующим продуктам "быстрой энергетической зарядки" организма, и Vortex Food – готовые блюда для качественного питания дома и в офисе. Последний проект предполагает приготовление качественной здоровой еды по рецептам, одобренным участниками Vortex Sport, чья экспертность в вопросах правильного питания подкреплена их высочайшими спортивными достижениями. Все проекты основаны на технологических решениях, составляющих основное направление деятельности BMS LLS, бизнеса, который мы с сестрой ведем в США.

 

Что на данный момент представляет наибольшие трудности?

 

В жизни и учебе у меня одна проблема – лень, а вот в бизнесе проблем значительно больше. Прежде всего – возраст, не позволяющий стать полноценным руководителем, необходимость периодического проживания за пределами России, а также постоянное желание больших компаний скопировать мои разработки, которые не защищены современной патентной системой. Это беспокоит больше всего, и я хотел бы искать содействия СМИ, чтобы обозначить свой приоритет в этих разработках. Например, я создал универсальный агрегатор промобюджетов Team Vortex, крайне эффективный для магазинов импульсного спроса, который, по слухам, пытается скопировать одна из дочерних компаний «Лукойл». На основе технологии машинного зрения мною было предложено программно-аппаратное решение по управлению выкладкой фастфудной продукции в зонах ее приготовления (т.н. сосискометрическая установка), которое теперь пытаются воспроизвести производители фастфудного оборудования. В общем, занятие бизнесом – это не спокойная "прогулка", а постоянное преодоление различных препятствий.

 

Как ты оцениваешь систему школьного образования с точки зрения подготовки к реалиям взрослой жизни? Планируешь ли продолжать образование?

 

На мой взгляд, система образования заточена на то, чтобы внушить молодежи шаблоны, удобные для государства – учись, работай по найму, получай скромную зарплату, копи на простые цели, создавай семью, обзаводись детьми, выходи на пенсию и умирай. А главное – делай, что тебе говорят! К реалиям жизни предпринимателя школа точно никого не готовит. Тем не менее, я не отрицаю полезность образования хотя бы для получения навыков правильной коммуникации с другими людьми, работающими в бизнесе – без этого возникает риск быть не понятым, а это крайне вредно для любого рода деятельности. Что касается получения высшего образования, у меня пока нет планов, т.к. я не решил, буду ли я оканчивать школу в России или вернусь в Америку, для этого у меня есть время.

 

Что можно посоветовать твоим ровесникам, которые пытаются развивать свое дело?

 

Я пока не считаю себя настоящим бизнесменом. В 15 лет – это скорее "проба пера". Но в будущем я хочу стать серийным предпринимателем в реальном секторе экономики, а не в интернет-пространстве, как это модно сегодня. Своим ровесникам пожелаю быть смелее в реализации планов, не бояться совершать ошибки и не ждать, что кто-то будет строить вашу карьеру за вас – если хотите чего-то добиться в жизни, действуйте сами и прямо сейчас!

 

Тимур Кузьмин, сооснователь международного спортивного проекта Vortex Sport, управляющий партнер BMS LLC (США).

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости бизнес

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