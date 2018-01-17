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"Человек-открытие года" Нурия Дианова поделилась своими впечатлениями о конкурсе Mrs. Globe 2017

Среда, 17 Января 2018 11:04
&quot;Человек-открытие года&quot; Нурия Дианова поделилась своими впечатлениями о конкурсе Mrs. Globe 2017 Фото из открытых источников

«Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». С детства хотела быть лучшей в тех областях, где считала, что смогу. Но как ни странно, с возрастом начинаешь понимать, что главное, это просто сделать шаг новому опыту, без оглядки на мнение других, без сверх ожиданий от конечного результата. Именно олимпийский девиз «главное – участие» является основополагающим для самодостаточной и уверенной в себе женщины.

 

Меня часто спрашивали, как же меня угораздило попасть на конкурс … Весной 2017 г. я впервые услышала песню «Кто хочет стать королевой?». Я ее прослушала несколько раз, и фраза врезалась в голову. А через несколько дней моя подруга Алена Морозова попросила поддержать ее голосом в конкурсе «Королева Рунета 2017» и, кстати, она стала победительницей. В ее ленте меня увидели ее продюсер и директор и предложили подумать о возможности участия. Думала я долго, пока личная многочасовая беседа с директором Анной Щаповой не вдохновила меня на то, что я могу, заслуживаю и даже хочу участвовать. Личный пример всегда заряжает как ничто другое. Она сама была победительницей в 2012г. и поэтому поддерживала как никто другой. Кроме того, младшая дочь очень поддерживала морально, помогала выбирать косметику, была со мной на уроках визажа от Елены Давтян, подбирала аксессуары, туфли, собирала нам полезные перекусы на фото и видео сессиях, лично купила горький шоколад, курагу и миндаль для поездки в Китай. Я подала заявку и в итоге я прошла отборочный тур, получила свой первый титул и корону Mrs.Eurasia Globe 2017 с официальной коронацией в Китае 10 декабря.

 

 

Для женщины, которая в прошлом жила в формате «Kinder, Küche, Kirche» - церковь, дети, кухня, поменять белый халат и crocs на купальник и туфли на высоченных каблуках – самый серьезный вызов в жизни. И на самом деле, все страхи и ограничения только у нас в голове. Самое главное, верить в себя, понимать свою уникальность, наслаждаться вниманием, потому что если вы на сцене, то вы достойны этого. Это ощущаешь во время официальной коронации. В этом году все участницы были в платьях цвета мадженты – зрелище уникальной красоты. Передать весь спектр чувств, которые испытываешь, когда тебе одевают корону и ленту, не возможно.

 

Самым волнительным был конкурс в купальниках, безусловно. Красиво себя преподнести, да еще в купальнике это большое искусство. Гордость испытываешь, когда дефилируешь в национальном костюме, несешь флаг своей страны, а на большом экране твое фото и твое имя представляют во всеуслышание. Ну а выход в вечерних платьях вызывал восторг, восхищение, удивление невероятным количеством КРАСОТЫ на один квадратный сантиметр. Участницы делали бесконечные селфи друг с другом, потому что каждая была как уникальный цветок, хотелось запечатлеть в памяти.

 

На протяжении всего конкурса начинаешь понимать, что ты являешься иконой красоты для других. С тобой хотят сфотографироваться, просят автограф, рады тебе открыть дверь, подать руку, помочь с чемоданами и просто хотят, чтобы ты им улыбнулась. Для человека, который никогда не имел отношения к индустрии красоты, не умеет позировать, идеально ходить и постоянно улыбаться – это выход из зоны комфорта – такая популярная в наше время фраза. И когда ты просто начинаешь, то обуревает восторг, что тебе это под силу, пусть не сразу, но это реально.

 

 

Секрет моего успеха – делать первый шаг в первые 72 часа. И только потом думать, взвешивать, бояться. Все, что не вредит вашему здоровью, но дарит вам счастье, радость восторг достойно того, чтобы попробовать безоговорочно.

 

На конкурсе я познакомилась с удивительными самыми красивыми женщинами. Каждая обладала своим уникальным «кодом красоты», харизмой и чувством собственного достоинства. То, что порой показывают в фильмах о кознях участниц друг другу – пережиток прошлого. Это конкурс женщин от 25 до 45 лет, в которых достаточно житейской мудрости, чтобы быть выше этого. Более того, вовремя конкурса все участницы совершенно искренне поддерживали друг друга в совершенно разных ситуациях. Безусловно, большинство из нас подружились по общим интересам, по языковому нюансу, и стали друзьями. Я для себя открыла много представительниц прекрасного пола, у которых училась слаборазвитым качествам в себе самой – это был удивительный опыт.

 

 

Самым запоминающимися был момент когда, я увидела пост моего директора о том, что я на первом месте по виртуальному голосованию «Choice of the people» за несколько часов до окончания голосования. Я не верила своим глазам, что я могу быть на первом месте. Эмоции тогда переполняли меня. Я была счастлива, что столько человек смогло проголосовать за меня, так как голосование было платное. Я искренне благодарна всем моим коллегам и пациентам, а некоторые из них подарили мне очень много голосов. Как это обычно бывает в жизни, когда человек растет, то именно друзья показываются себя с неожиданной стороны. Конкурс научил меня не ждать ни от кого ничего, а просто делать и получать удовольствие от того, что нравится. В итоге, голосование продлили по неизвестной мне причине, и все стремительно поменялось: на первое место вышла китаянка, которая в предыдущие 3 недели не фигурировала в голосовании. Но так как считаются любые платные голоса, то формально условия были соблюдены, за исключением внезапного анонса о продлении голосования на 2 часа. Было обидно ровно 30 минут. А потом мне вдруг стало понятно, что настоящее признание я получила и дело вовсе не в победе.

 

Когда меня объявляли на получение титула "Difference maker of the year" - Человек-открытие года (Прорыв  года) - я даже не сразу расслышала, и мой продюсер мне сказал, что это я. Я была растрогана признанием своих достижений.

 

Подготовка к конкурсу заставила меня вспомнить о том, что я женщина, причем с большой буквы. Мне не нужно мнение ограниченного числа лиц, сидящих в жюри. Благодаря конкурсу я поняла, что красота женщины не в размере ее груди, длине ее ног, правильных пропорциях ее лица, а в том насколько она ухожена и есть ли в ней женская энергия – так называемая харизма.

 

Для меня этот конкурс стал самым дорогим и значимым тренингом личностного роста.

 

 

Именно так описывает Нурия Дианова свои эмоции и впечатления от конкурса, в котором ей удалось завоевать почетный титул – «Прорыв года».

 

Если вы решили заняться своим здоровьем, стоит довериться профессионалу, который на собственном опыте довел действенность методов, которые рекомендует. Все мы знаем, что личный пример очень важен. Когда ваш диетолог стройная и красивая девушка, портфолио которой наполнено наградами, дипломами и коронами, это еще больше мотивирует к достижению своих целей.

 

 Узнать больше о жизни известного титулованного диетолога Нурии Диановой можно в соцсетях Фейсбук и Инстаграмм.

 

Нурия Дианова

Гастроэнтеролог, диетолог НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко ОАО "РЖД"

http://www.ckb2rzd.ru/ 

Главный диетолог Центральной дирекции здравоохранения-филиала ОАО "РЖД"

https://rzd-medicine.ru/ 

http://med.rzd.ru/

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости конкурс

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