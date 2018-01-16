15 января признали самым депрессивным днем 2018 года

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Если вы пережили вчерашний день более-менее благополучно, то радуйтесь — "грустный понедельник", считающийся самым депрессивным днем в году, для вас позади. Таким достижением, как отмечают британские ученые, могут похвастаться далеко не все.

Да, пережить так называемый "Blue Monday", который в этом году был вчера — это довольно непростая задача, ведь и так вечно присутствующая в современном воздухе депрессия в этот день концентрируется в особенно болезненные депрессивные сгустки, которые просто-таки атакуют особенно восприимчивых людей.

Почему "грустный понедельник" в этом году выпал именно на пятнадцатое января? Ну, если вкратце, то дата "Blue Monday" определяется по специальной формуле, которую разработали еще в 2005 году. Формула основана на целом перечне самых разнообразных факторов, среди которых, например, средняя финансовая задолженность людей, погода, а также такие совсем уж печальные вещи, как "время нарушения новогодних обещаний", традиционно наступающее после новогодних праздников.

В общем, "грустный понедельник" позади, однако впереди еще огромное число депрессивных дней, так что не расслабляйтесь.