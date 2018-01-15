СМИ сообщили о возможной продаже «яхты Сталина» в Азербайджан

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Теплоход "Максим Горький", построенный в 1934 году как личный теплоход генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, может быть продан Азербайджану. Соответствующую новость опубликовало издание "Коммерсант", получившее ее из своих источников.

По данным "Ъ", из-за слишком высокой стоимости эксплуатации "яхты Сталина", в данный момент она используется только как ресторан. Для собственника судна, Московского речного пароходства, это слишком накладно, поэтому он и подыскивает нового владельца корабля.

Последним, как предполагается, может стать Азербайджанское каспийское морское пароходство. Там хотят организовать на борту "Максима Горького" музей морского флота. По слухам, теплоход может быть продан азербайджанской стороне за двадцать миллионов рублей.

Теплоход был построен по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД как личное судно Сталина, однако не существует документальных свидетельств того, что вождь отдыхал на корабле. Другие первые лица СССР на борту "Максима Горького", впрочем, все-таки отдыхали — это, в частности, Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Леонид Брежнев, а также целый ряд партийный деятелей рангом поменьше.