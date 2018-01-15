Реалити-шоу с участием красных панд стартовало в Москве

Фото из открытых источников

Камеры, усилиями руководства Московского зоопарка появившиеся в вольерах, в которых живут красные панды, гепарды и ягуарунди, приблизили зоопарк к площадке, на которой снимается какое-то реалити-шоу (нет, не "Дом-2").

По данным с портала мэра и правительства столицы Российской Федерации, до конца весны 2018-го года камерами будут оборудованы и другие клетки и вольеры.

"Ягуарунди — это очень скрытные существа, поэтому нашим посетителям не всегда удается как следует разглядеть их. Но теперь, благодаря техническому прогрессу, посетители зоопарка смогут получше рассматривать этих удивительных зверей", — говорит Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

По словам Акуловой, лучшее время для наблюдения за красными пандами — сумерки. Ведь именно с приходом темноты они покидают свои убежища в поисках еды. Гепарды, напротив, активны по утрам, однако увидеть их удается далеко не всегда, так как эти дикие кошки предпочитают не появляться на открытых пространствах без особой необходимости.

Посмотреть прямые трансляции из Московского зоопарка можно онлайн — для этого необходимо выбрать пункт "Веб-камеры" в разделе "О зоопарке" на его сайте.