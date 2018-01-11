Муж и жена выиграли в лотерею по 1 миллиону долларов каждый

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Муж и жена из Соединенных Штатов Америки два раза подряд выиграли в лотерею по миллиону долларов. О невероятно удачливом семействе пишет новостное агентство Associated Press.

Восьмого января лотерея "$1,000,000 Platinum Payout" опубликовала итоги последнего розыгрыша, согласно которым победителем стал житель Рэндольфа (город на территории штата Массачусетс) Роберт Гудвин.

По условиям лотереи, победитель может получать свой миллион долларов в течение двадцати лет по частям, либо получить все деньги сразу, однако в этом случае он может рассчитывать на несколько меньшую сумму, чем миллион. Роберт Гудвин захотел получить все деньги сразу и стал богаче на шесть с половиной сотен тысяч долларов.

Удивительно, но крупные суммы денег, выигранные в лотерею, уже не первый раз пополняют семейный бюджет Гудвинов — в августе 2017-го года супруга Роберта, Джейн, выиграла миллион долларов в розыгрыше, который проводила компания Publishers Clearing House.

В данный момент супруги планируют купить дом где-нибудь в теплом местечке, потому что Роберту, по его собственным словам, надоело заниматься расчисткой снега во дворе.