Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности

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Как создать коллектив на гормональном уровне? Как узнать о человеке по его внешности? Как распознать и найти лидера?

Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании?

На эти другие вопросы ответит наш сегодняшний эксперт – Шилкин Денис Андреевич. Он успешный бизнесмен, основатель и директор Первого центра Брака и Семьи в России «Life Style Group». Ежедневно он и его команда профессионалов трудятся не покладая рук, чтобы создать и сберечь множество семей.

- Денис, рады приветствовать вас! Мы знаем, что «Life Style Group» была создана вами с нуля, и что подбором кадров занимались вы лично. Какого принципа вы придерживались при подборе персонала?

-Собственного. Принцип базируется на 3 базовых ключах. Компетенции, вдохоновение и трдолюбие. Это три благотедели без которых по одиночки они не существуют.

И 1 секретный соус – это наука.

Она называется соматипология (сома – тело, типология – наука о видах), ее автор, мой хороший друг – ученый Константин Шадрин. Она позволят определить практически все о человек только по его внешности. Например, характер, сильные и слабые стороны, поведение, совместимость с другими людьми и даже самую лучшую сферы деятельности для человека.

Всего существуют 7 типов людей, у каждого из которых от рождения преобладает один из 7 основных, определенных наукой соматипология, гормонов. Что это за гормоны? Окситоцин, тиреодиный, соматотропный, инсулин, адреналин, мелатонин, МСГ (меланоцитстимулирующий). В связи с тем, что преобладание гормона задается генетически и в течение жизни остается неизменным, эта информация о человеке является фундаментальной и практически безошибочна.

- Ничего себе! Расскажите, пожалуйста, детальнее про метод соматипологии.

- Применяю я ее в бизнесах уже более 3-х лет. Всем Вам, конечно, хотелось бы услышать, что я ее применяю лет 10 или 20. Но нет, друзья. Не путайте теорию с практикой. Если вещь практична, то мне не надо ее проверять 10 лет. Пусть этим занимаются в институтах. Мне достаточно будет проверить ее 5-10 раз в реальной жизни, за свои собственные деньги, и если я не получу эффекта, то я ее просто выкину и признаю ее бестолковой.

Причем, применю ее раз 5-10 именно в самых сложных и спорных ситуациях, и если эта система пройдет проверку такими экспериментами, и я найду объяснения, которые меня удовлетворят и дадут мне ответы на все интересующие вопросы, тогда я с ней соглашусь.

Всё дальнейшее время эта система будет ежедневно подвергаться «пыткам» с моей стороны с целью найти в ней погрешности и слепые зоны.

Итак, эта система прошла 3 года собственных жестких полевых испытаний. К моему удивлению она дала ответы на все вопросы, не умолчав ни одного, все очень стройно и гармонично. Что это за система и наука?

Она называется соматипология (сома – тело, типология – наука о видах), ее автор, мой хороший друг – ученый Константин Шадрин. Она позволят определить практически все о человек только по его внешности. Например, характер, сильные и слабые стороны, поведение, совместимость с другими людьми и даже профреализацию и максимально оптимальную сферу деятельности для человека.

- Этот метод срабатывает только при подборе персонала? Или он эффективен и при выборе партнеров для бизнеса?

- Он эффективен везде, где есть необходимость в общении с людьми. Например, Вы хотите понять мотивы поведения человека, того или иного его поступка, причинно-следственные связи его целей и задач, его основную мотивацию и даже сильные и слабы стороны здоровья.

Вот, например, есть в природе такие «добряки» которые по сути даже страдают от своей доброты. Так как все садятся им на шею. Ну, наверняка, все, о таких слышали. Кто-то скажет – вот это и есть слабая сторона этого человека. Есть

Но в соматипологии есть понятие сущность. Это основа – это то, что заложено генетически. Это то, что дала природа. В течение жизни это не изменится. Это определенный уровень гормонов, а точнее, одного из гормона. За исключением каких-то заболеваний, которые могут повлиять на гормональный уровень: диабет или онкология, например. Но тогда изменится лишь телосложение, а сущность, данная соматипологияей, что самое интересное все равно останется прежней.

Если взять инсулиновый тип в соматипологии – это и есть тот самый «добряк», которому все садятся на шею. Но, вопреки суждениям – это не слабя, а наоборот, сильная его сторона! Почему, спросите Вы? Потому, что это гормоны и природа. Но часто, такие люди, следуя пословице: «Наглость – второе счастье» начинают подавлять в себе доброту и открытость и развивают в себе грубость и жесткость характера. А что происходит далее – начинаются неврозы и депрессии. Потому что если идти против своей природы – она ответит Вам своей контратакой.

Что же делать добряку инсулину? Из него отличный дипломат, он всегда учтёт мнение собеседника, а только в последний момент – своей, он отлично вызывает доверие, любит комфорт и умеет его создавать, учитывая эти качества и надо ему выбирать сфер деятельности, где как раз это и ценится.

Есть еще хороший пример, адреналиновые люди. Импульсивные, быстрые, агрессивные – настоящие руководителя. Какая проблема у них? Они говорят всю правду в лицо, не стесняясь – это делает из них плохого дипломата. Зато эти люди практически без «двойного дна». Но когда они пытаются подавлять в себе импульсивность, они тоже начинают страдать, морально выплеска нет, он концентрируется внутри и начинает проявляться соматика. Что делать? Найти выход этой энергии импульса – например, аудитория – очень мощный выплеск энергии, когда Вы общаетесь через нее, спорт, агрессивный спорт. Вот где должен быть выход. Но никак не на людей. И, тогда, в сочетании, а гармоничными аспектом марса, эти люди могут стать настоящими стратегами и мудрыми управленцами.

Но помимо сущности (неизменно) еще одно понятие, которое в жизни претерпевает изменения. Это – личность.

В понятие личность входят еще целых 4 параметра.

Центр тяжести (3 позиции): двигательный, духовный, эмоциональный.

Движимая сила (5 позиций): власть, секс, деньги, контакты, идея.

Уровень развития (12 позиций).

Ценности: труд, интеллект, деньги, честь.

Есть еще такой вид рассмотрения человеческих ценностей, которые, принято считать психологами, меняются раз в десять или менее лет, например: 20-30 лет – ценна свобода, 30-40 лет – статус, 40-50 лет – комфорт, безопасность, 50+ лет – здоровье.

- А учитываете ли вы его принцип при формировании пар? Сколько семей Первого центра Брака и Семьи в России созданы основываясь на методе Константина Шадрина?

-Учитываем, конечно, как наряду еще с рядом методик как авторских, собственных так, и общеизвестных, как соционика, теория семи радикалов, темперамент человека.

Но поверьте, для реальной жизни человек необходима совместимость в ряде базовых вещей: возраст, социальный статус и ценности. Все остальное – это второстепенный план. Который совершенно не имеет смысла, когда люди начинают развивать отношения. Но когда они живут достаточно долго и когда уже начинают раскрываться их характеры как бутоны в полной мере, тогда то знания о методиках особенностей характеров и приобретает свою значимость.

- Расскажите, почему именно на этот метод вы обратили внимание и почему именно его взяли за основу? Кстати, он был выбран вами в самом начале формирования своей команды или вы пришли к нему позднее?

-Пришел не сразу, Выбрал из-за его простоты и неподдельности результатов, просто ошеломляюще верных и точных.

Не могу назвать ни одну подобную систему существующую на сегодняшний день в мире, правда из тех, что знаю я, которые могли бы так быстро, без тестов, по одной внешности сказать столько много о человеке не только о настоящем, но и о будущем о совместимости и о проферелизации. Да, есть физиогномика, но она говорит о человеке только в настоящем времени. А по соамтипологиии мы можем заглянуть еще и в будущее и в здоровье.

- Можете тезисно перечислить преимущества данного метода перед другими?

- Простота, наглядность, быстрое обучение, отсутствие необходимости тестирования, точность описания, четкая совместимость, возможность определить предназначение для человека и оптимальное место в компании.

На базе этой науки мы уже запускаем один собственный проект, где он будет включен как цифровой метод распознавания личности по телосложению и внешности.

- Денис, искренне благодарим вас за то, что приоткрыли закулисья работы компании «Life Style Group». Вы выбрали весьма интересный и, судя по всему, эффективный метод подбора персонала. Думаю, его принципы понравятся многим бизнесменам. Тем более, что преимущества его очевидны и весьма весомы! Желаем успеха вам и Первому центру Брака и Семьи в России.

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