Новогодняя хандра: как пережить праздники и не впасть в депрессию? Советы известного психолога Алены Ал-Ас

Фото из открытых источников

Новогодние и рождественские праздники для многих из нас – исключительно позитивное время. Подарки, поездки к друзьям и родственникам в гости, прием гостей у себя дома, наконец – шикарный новогодний стол. Разве могут такие чудесные дни быть насыщены не позитивными, а отрицательными эмоциями? Как показывает практика, к сожалению – да.

Именно период новогодних каникул традиционно характеризуется не только ростом количества приступов сердечно-сосудистых заболеваний, несчастными случаями и пьяными потасовками, но и довольно большим числом суицидов. Конечно, то, что именно в рождественскую неделю происходит наибольшее количество самоубийств – это живучий миф.

На самом деле, их пик приходится на весну и осень. Но и в новогодние праздники суициды не являются редкостью. В чем же причина того, что веселые дни для кого-то превращаются в трагедии?

В праздники человек острее всего переживает одиночество. В повседневной жизни люди слишком увлечены работой, учебой, спортивными тренировками и иными полезными занятиями, чтобы задумываться о том, насколько они на самом деле одиноки. Но приходит Новый год. И когда к некоторым стучится в двери веселый Дед Мороз с полным мешком подарков для всех членов семьи, многие встречают Новый год в одиночестве. Лишний бокал алкоголя – и вот одинокому человеку становится совсем грустно, на ум приходят размышления о своем месте в этой жизни, о бесцельно протекающих годах, которых не так много и осталось. Эти размышления усугубляются господствующими в нашем обществе жестокими стереотипами – «одинокий- значит неудачник», «никому не нужен», «жизнь проходит». Как тут не загрустить?

Но даже семейные и вполне общительные, на первый взгляд, люди в новогодние праздники часто склонны хандрить. Как это ни парадоксально, но одиноким можно чувствовать себя даже в большой семье. Все зависит от мироощущения человека, его темперамента. С другой стороны, в повседневной жизни мы достаточно редко общаемся со своими ближайшими родственниками. Как проводит время в будни среднестатистическая российская семья? Утром все встают и отправляются на работу и на учебу, лишь ближе к восьми часам вечера семья воссоединяется, но в большинстве случаев все продолжают заниматься своими делами – муж у телевизора, жена переписывается в смартфоне с подругами, дети играют на своих смартфонах. Если и находится время для общения друг с другом, то оно очень непродолжительно и «смазанно».

В праздники ситуация в корне меняется. Вся семья почти на две недели оказывается в сборе, без привычных занятий, вырванная из привычного ритма жизни. Сначала это воспринимается с эйфорией, принимаются гости, дарятся подарки. Но затем, особенно если денег не так много и львиная доля ушла на новогодние праздники, начинает генерироваться и расти взаимное раздражение. Нарастающая напряженность так и витает в воздухе тихого в привычные будние дни семейного гнезда и способна привести к самым разным последствиям. А если еще и усугублять раздражение алкоголем, то здесь, как говорили предки, «и до греха недалеко». Так что не только одинокие, но и семейные люди могут в новогодние праздники чувствовать себя несколько не в своей тарелке и у них точно также может развиться депрессивное состояние.

Можно ли вырваться из этого порочного празднично-депрессивного круга? Естественно, и самую главную роль здесь играет правильная организация новогоднего досуга. Желательно, чтобы этот досуг для всех членов семьи или был совместным, или, хотя бы, каждый из членов семьи получил возможность провести новогодние каникулы так, как он хочет. Главное – не отравлять существование друг другу взаимными придирками, попытками подчинить других членов семьи своему взгляду на организацию новогоднего отдыха. Хочет жена сходить в театр с подругой – пусть сходит, хочет муж «отвиснуть» с друзьями – пожалуйста, не стоит препятствовать, когда еще представится такая возможность.

Не стоит зацикливаться на каком-либо одном виде досуга, но самое главное, даже если вы по-настоящему одинокий человек – не расстраиваться. В современном обществе есть масса возможностей прекрасно и весело встретить Новый год и провести последующую неделю даже самому одинокому человеку. Можно отправиться в путешествие, встретиться с друзьями, сходить на каток. И, конечно, стоит задуматься о том, действительно ли мы живем так, как хотим – не только в праздники, но и в будни. Ведь новогодняя неделя – лишь индикатор нашей повседневности.

Алена Ал-Ас, “Мастерская отношений Алены Ал-Ас”, аlas-alena.ru