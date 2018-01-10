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Испанский заключенный «восстал из мертвых» перед вскрытием

Вторник, 09 Января 2018 10:59
Испанский заключенный «восстал из мертвых» перед вскрытием Фото из открытых источников

Жуткий случай произошел в Испании — сотрудники Института судебной медицины, которые должны были произвести вскрытие тела умершего заключенного, чуть было не потеряли дар речи, когда тот самый мертвый заключенный внезапно начал подавать признаки жизни.

 

"Мужчина, который до смерти напугал патологоанатомов, отбывает срок за кражу. Однажды он не явился на утреннюю проверку, а когда сотрудники пенитенциарного учреждения пришли к его камере, то увидели, что он сидит на стуле и не шевелится. Медики, которые осмотрели тело, констатировали смерть", — рассказывают представители Института судебной медицины.

 

О смерти заключенного по имени Гонсало Монтойя Хименес сообщили его родственникам, а тело, как и положено, отправили на экспертизу. И вот тут-то и начали происходить настоящие чудеса — мешок, в котором находилось тело, зашевелился.

 

Оказалось, что мужчина страдал от эпилепсии, а странная остановка дыхания, которую медики приняли за смерть, была вызвана нарушениями, с которыми тот принимал препараты от эпилепсии.

 

В данный момент родственники "воскресшего" мужчины готовят судебный иск против администрации тюрьмы — они считают, что медики, работающие в пенитенциарном учреждении, некачественно выполняют свою работу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости вскрытие

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