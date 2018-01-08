Как выявить человека с плохой энергетикой в своем окружении. Советы известного экстрасенса Рафаэля Заманова

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Каждый из нас старается окружать себя приятными и хорошими, с нашей точки зрения, людьми. Но получается это далеко не всегда. В окружении могут появляться люди с «черной» энергетикой, энергетические вампиры, присутствие которых очень негативно отражается на нашем самочувствии, всех наших делах и вообще может привести к самым плачевным последствиям. При этом далеко не все из нас способны с первого взгляда отличить человека с «черной» энергетикой, определить энергетический вампиризм старого друга, одноклассника, коллеги по работе или родственника.

Можно выделить несколько основных характерных признаков «черного человека». Если все они присутствуют у кого-то из ваших знакомых, значит он со 100% вероятностью является человеком с негативной энергетикой и очень плохо влияет на вашу жизнь.

Негативное отношение к окружающим

У «черного человека» нет людей, к которым он бы хорошо относился. Даже в тех, к кому он близок, он пытается выискивать негативные черты, наделять их несвойственными им в действительности качествами, приписывать какие-то коварные замыслы и планы. Ко всем окружающим людям «черный человек» относится плохо. Его отношение – конгломерат самых разных негативных качеств. Здесь и зависть, и презрение, и ненависть, и насмешка. Такой человек не способен по-настоящему любить и уважать окружающих людей. Более того – часто он не признает за ними «субъектности», ему все равно, что они чувствуют, что думают. Он не может поставить себя на место другого человека. Такой человек безжалостен к окружающим, что, однако, не означает, что он – кровавый маньяк или убийца. Физически он может «мухи не обидеть», никогда никому не причинить физического зла, но психологически терроризировать и тиранить окружающих на протяжении целых десятилетий.

Закрытость для критики

«Черный человек» считает, что он все делает правильно. Недостатки он видит лишь в других людях, а себя считает свободным от недостатков, либо старается не обращать на них внимания. Такого человека невозможно заставить испытывать чувство стыда, вины за содеянное. Угрызения совести ему просто не знакомы. Человек с негативной энергетикой старается не допускать любую критику в свой адрес. Он реагирует на нее крайне болезненно, а если понимает, что его «разоблачили» и не имеет возможности для подавления критиков (силового или психологического), предпочитает просто исчезнуть.

Крайний эгоизм

Всем людям, в той или иной степени, присущ эгоизм. Но для человека с негативной энергетикой эгоизм составляет саму основу его существования. Единственная ценность для такого человека – он сам, причем и свою ценность он часто понимает сквозь призму присущего себе негативизма. То есть, ему не хочется вызывать у других людей «позитивное уважение», он не испытывает потребности в том, чтобы быть искренне любимым другими людьми. Свои собственные интересы он, не задумываясь, всегда ставит выше интересов и потребностей других людей.

Разрушительность

Такой человек стремится разрушать все вокруг себя. Он не может спокойно смотреть на радость других людей, будь то семейный или любовный союз, дружба, деловое партнерство. Всегда он будет стремиться поссорить людей друг с другом, «столкнуть лбами», причем для таких действий ему совершенно не нужна какая-либо мотивация. Он разрушает просто потому, что так велит ему его черная сущность. Если в вашем окружении находится такой человек, то он будет очень негативно влиять на любые проекты и планы. О таких людях говорят, что они способны испортить любое начинание и уничтожить на корню любые проекты совместной деятельности. Участие такого человека в каком-либо серьезном проекте – практически гарантированный шаг к неудаче, провалу.

Нравоучения и критика других

Многие из нас любят критиковать других людей. Но человек с негативной энергетикой сосредоточен только на этом. Поскольку он, как говорилось выше, относится негативно ко всем людям, он всегда будет указывать окружающим на их недостатки, обвинять во всех смертных грехах. Его критика цинична, язвительна и болезненна, но самое главное – очень часто она совершенно беспочвенна, либо основана на пустых домыслах и клеветнических обвинениях. Понравиться такому человеку невозможно, что вы не делайте. Даже если вы будете выполнять его указания с максимальной точностью, он тут же переменит свою позицию на прямо противоположную и вы опять окажетесь виноватым. Такой человек пытается развить в нас чувство вины, причем вины просто за то, что мы существуем. Одновременно он никогда не будет радоваться успехам окружающих, а будет пытаться эти успехи минимизировать, опошлить, а то и выдать за собственное достижение («это ты добился, потому что я тебе объяснил»).

Еще одна разновидность «черных людей» - «жалобщики» и «страдальцы», которые отравляют наше существование своими постоянными жалобами, распространением наполненной негативом информации. Такие люди любят рассказывать, как вокруг все плохо.

Как правило, при появлении «черного человека» атмосфера в любой компании становится напряженной. Это ощущается даже без слов. Своим присутствием такой человек тяготит окружающих, но и когда он уходит, люди еще долго не могут прийти в себя после его присутствия. Даже сама мысль об этом человеке способна вызывать у нас неприятные эмоции. Это легко объяснимо – тягостное ощущение от общения или даже мыслей о таком человеке связано с тем, что он «крадет» у нас нашу энергию, питая ей самого себя и делая нас слабее.

Мы стараемся максимально дистанцироваться от такого человека и предпочли бы, чтобы он исчез и никогда больше не появлялся в нашей жизни. Но, к сожалению, у многих «черные люди» присутствуют в семьях – это может быть один из родителей, супруг, другой родственник. В этой ситуации все равно надо твердо ответить себе на вопрос, действительно ли столь важно общение с таким человеком, который приносит нам лишь неприятности, негативные эмоции и мысли, неизбежно отражающиеся на состоянии психологического и физического здоровья, на нашем собственном энергетическом поле.

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