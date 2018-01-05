Пятница 05 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Назван самый популярный у россиян в новогоднюю ночь телеканал

Назван самый популярный у россиян в новогоднюю ночь телеканал

Пятница, 05 Января 2018 12:42
Назван самый популярный у россиян в новогоднюю ночь телеканал Фото из открытых источников

Во многих российских семьях принято устраивать пышное застолье в новогоднюю ночь, особенно под телевизор после речи президента России. В этот раз большинство зрителей выбрали «Россию 1». 

 

На втором месте разместился Первый канал, тройку лидеров замыкает канал ТНТ, сообщают представители компании Mediascope, которая и решила провести исследование. 

 

Эфирным днем посчитали промежуток с пяти часов утра 31 декабря по 4:59 утра первого января наступившего года. За этот период канал Россия 1 посмотрели более 3,2 миллионов человек в возрасте более 4 лет. Первый канал смотрели немного больше трех миллионов людей. На ТНТ телезрители смотрели популярное шоу Comedy Club. 

 

В прошлую новогоднюю ночь первое место занимал Первый канал, интересно, что в прошлом году в этот период времени на Первом канале показывали комедию «Ирония судьбы или С легким паром», а на России 1 - «Иван Васильевич меняет профессию», в этом году было все наоборот: С легким паром шел на России 1. 

 

Также в этом году и ночное праздничное шоу на России 1 стало более популярным, чем на Первом канале. 

 

ТНТ смотрели более 2,4 миллионов человек, скорее всего, это были более молодые телезрители и жители России.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Вне политики   Теги Новости телевидение каналы популярность Новый год Ночь рейтинги

Главное за сутки
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост главы государства открылись в Хабаровске. Об этом рассказала региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском…
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…

Читайте также
В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, — это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начнется с этого года. Об этом сообщил председатель Южного научного центра РАН…
Ученые: Каждый человек способен заметить признаки болезни по лицу Ученые: Каждый человек способен заметить признаки болезни по лицу Новый эксперимент смог показать, что признаки болезни человек может заметить уже спустя несколько часов, это поможет избежать контакта с носителями недуга. Конечно, некоторые признаки, такие как чихание, кашель или насморк,…
Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Москве Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Москве В начале нового года в Москве сохраняется аномально теплые температурные показатели для января, рассказывают в пресс-центре Гидромтцентра России сегодня, третьего января. Собеседник сообщил: «Первого и второго января в Москве температура…
Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве‍ Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве‍ Более сотни тысяч людей прошли через станцию метро «Охотный ряд» в Москве в новогоднюю ночь, рассказывают в пресс-центре Московского метрополитена. Эта станция стала лидирующей потому, что расположена в центре столицы…
Фото
Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город

Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого ...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Как вы проводите новогодние каникулы?

 

Анекдот дня

Каков период полураспада оливье?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.