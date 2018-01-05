Назван самый популярный у россиян в новогоднюю ночь телеканал

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Во многих российских семьях принято устраивать пышное застолье в новогоднюю ночь, особенно под телевизор после речи президента России. В этот раз большинство зрителей выбрали «Россию 1».

На втором месте разместился Первый канал, тройку лидеров замыкает канал ТНТ, сообщают представители компании Mediascope, которая и решила провести исследование.

Эфирным днем посчитали промежуток с пяти часов утра 31 декабря по 4:59 утра первого января наступившего года. За этот период канал Россия 1 посмотрели более 3,2 миллионов человек в возрасте более 4 лет. Первый канал смотрели немного больше трех миллионов людей. На ТНТ телезрители смотрели популярное шоу Comedy Club.

В прошлую новогоднюю ночь первое место занимал Первый канал, интересно, что в прошлом году в этот период времени на Первом канале показывали комедию «Ирония судьбы или С легким паром», а на России 1 - «Иван Васильевич меняет профессию», в этом году было все наоборот: С легким паром шел на России 1.

Также в этом году и ночное праздничное шоу на России 1 стало более популярным, чем на Первом канале.

ТНТ смотрели более 2,4 миллионов человек, скорее всего, это были более молодые телезрители и жители России.