Стало известно, что взрослые россияне попросили у Деда Мороза

Главный символ нового Года рассказал, письма с какими желаниями он получил в 2017 году. Как рассказал дедушка Мороз, письма ему присылают не только дети, но и взрослые.
Всего дед Мороз получил около 3 миллионов писем, миллион из которых написали взрослые люди. Обычно взрослые просят у волшебника автомобили, загородные дома, хорошее начальство, встретить свою любовь.
Разумеется, письма пестрят просьбами о здоровье и счастье не только для автора, но и для всех родных и близких.
Подытожив, можно утверждать, что главное желание для россиян - комфорт и уют в семейной жизни и на работе.
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
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