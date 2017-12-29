Стало известно, что взрослые россияне попросили у Деда Мороза

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Главный символ нового Года рассказал, письма с какими желаниями он получил в 2017 году. Как рассказал дедушка Мороз, письма ему присылают не только дети, но и взрослые.

Всего дед Мороз получил около 3 миллионов писем, миллион из которых написали взрослые люди. Обычно взрослые просят у волшебника автомобили, загородные дома, хорошее начальство, встретить свою любовь.

Разумеется, письма пестрят просьбами о здоровье и счастье не только для автора, но и для всех родных и близких.

Подытожив, можно утверждать, что главное желание для россиян - комфорт и уют в семейной жизни и на работе.