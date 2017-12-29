Матильда была беременна от Николая II. Ученые подтвердили

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Ученым удалось подтвердить подлинность фрагмента записи из дневников Матильды Кшесинской. В этом отрывке она пишет о своей беременности.

По словам Ларисы Роговой, директора Госархива, корреспондент издания «Московский комсомолец», который писал о этом ранее, действительно обнаружил данный отрывок в архиве.

«В воспоминаниях Матильды есть зачеркнутый фрагмент воспоминаний, о котором написал журналист в статье. Пометки в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой Кшесинской. Это удалось подтвердить после сравнения почерка в воспоминаниях с образцами почерка в других рукописных документах, автором которых она является»,— рассказала директор Госархива.

В материале, который был опубликован ранее утверждалось, что журналисту удалось найти один из вырезанных фрагментов дневников. Отрывок свидетельствует о том, что Матильда была беременна от цесаревича Николая Романова, впоследствии императора Николая II.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», — цитирует издание выдержку из дневников балерины.