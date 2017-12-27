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Известный экстрасенс и доктор парапсихологии Рафаэль Заманов о влиянии знаков Зодиака на жизнь человека

Вторник, 26 Декабря 2017 15:08
Известный экстрасенс и доктор парапсихологии Рафаэль Заманов о влиянии знаков Зодиака на жизнь человека Фото из открытых источников

О том, что знаки Зодиака обладают колоссальным влиянием на судьбу человека, люди знали еще в глубокой древности. В переводе с греческого Зодиак и означает – «круг жизни». Астрология – одна из самых древних наук, достигшая больших высот развития уже в Древнем Вавилоне. Именно в Вавилоне, в VII веке до нашей эры, был впервые упомянут зодиакальный пояс, по которому проходят пути Луны, Солнца и планет.

 

Уже тогда астрологи знали, что человеческая жизнь отражена в астрологической карте человека и определяющую роль играет то, в каких знаках находились во время рождения человека небесные тела. При этом большую роль играет анализ взаимодействия «солнечного знака» и «лунного знака». Также следует помнить о том, что каждый знак относится к одной из четырех великих стихий – Огню (Овен, Лев, Стрелец), Земле (Телец, Дева, Козерог), Воде (Рак, Скорпион, Рыбы) и Воздуху (Близнецы, Весы, Водолей).

 

В зависимости от того, под каким знаком был рожден человек, и доминирует в его жизни та или иная стихия. Причем стихии не стоит понимать буквально – если человек родился под знаком Рака или Рыбы, это не означает, что он обязательно станет моряком или рыбаком и будет всю жизнь связан с «водой». Говоря о стихии и о связи судьбы человека с этой стихией, мы подразумеваем наличие у этого человека психологических качеств, связанных со свойствами этой стихии. Например, если мы говорим о стихии Вода, то такой человек будет наделен качествами воды – мягкостью, изменчивостью, способностью «сливаться» с окружающим миром, подстраиваться под него. В то же время, у таких людей будут развиты мистические способности, они могут стать неплохими психологами, при этом не выделяясь из окружающих, оставаясь «в тени».

 

Разумеется, в «чистом» виде знаки и стихии встречаются в психотипах людей весьма редко. Как правило, большинство людей сочетают в себе характерные черты «своего» и пограничных знаков. Порой это сочетание приводит к самым причудливым последствиям. Например, стихия Воды может не давать человеку проявлять свои способности, направляя его быть тихим и незаметным, оставаться «в толпе».

 

Однако если к доминирующей стихии Воды примешивается еще и стихия, скажем, Огня, то такой человек начинает тяготиться отсутствием общественного признания, у него могут развиться какие-то негативные комплексы на основе внутреннего психологического конфликта. С другой стороны, «смесь» стихий может сыграть и позитивную роль – человек может получить от одной стихии те качества, которые недостает ему в силу доминирования его «основной» стихии.

 

Вне зависимости от того, верите вы в Зодиак или нет, он сохраняет влияние на вашу жизнь и судьбу. Наиболее распространенное подтверждение тому, что знаки Зодиака действительно властны над нами – наличие общих черт у людей, родившихся под одним знаком Зодиака. Конечно, глупо грести всех под одну гребенку – люди разные, со своими особенностями, жизненным опытом, они могут корректировать свое поведение, подавляя или развивая какие-то качества. Но общие закономерности остаются – не случайно большинство людей находит в себе специфические черты «своего» знака Зодиака. Знание Зодиака позволяет находить такие черты и в других людях, после чего анализировать и предугадывать их поступки и, соответственно, решать для себя, стоит ли иметь с ними дружеские отношения, вступать в брак, планировать совместный бизнес или отправляться в опасное путешествие.

 

Рождение под определенным знаком Зодиака определяет психотип человека, некоторые черты его характера. В будущем эти черты неизбежно будут влиять на его поведение, на жизненные ценности и установки, на взаимоотношения с другими людьми. Так Зодиак будет влиять на всю дальнейшую жизнь человека. В частности, совместимость или несовместимость с другими знаками Зодиака может либо привести человека к долгой и счастливой супружеской жизни в семье, либо к скорому разводу и распаду семейных отношений. Но даже создав семью с «противоположным» знаком, можно ее сохранить, если следовать рекомендациям астрологов и контролировать собственные поступки.

 

Таким образом, знание законов Зодиака представляет собой фундаментальную основу для дальнейшего развития и совершенствования комплекса знаний о психологии человека. С помощью изучения Зодиака, его свойств мы получаем представление о том, как не зависящие от человека обстоятельства (например – рождение под конкретным знаком Зодиака) влияют на его психологию и поведение. Практическая польза знаний о Зодиаке заключается в том, что с их помощью можно совершенствовать человека, избегая «негативных» предрасположенностей и развивая позитивные. Также это знание позволяет моделировать события и ситуации, предотвращая их развитие по негативному сценарию. Конечно, это не означает, что надо слепо верить гороскопам, напечатанным в «желтых» изданиях. Но учитывать некие общие закономерности и черты, присущие каждому знаку Зодиака, просто необходимо – это поможет с куда большей эффективностью управлять собственной жизнью.

 

http://www.hilot.ru/

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги экстрасенс

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