Как отличить экстрасенса от шарлатана? Рассказывает известный экстрасенс и доктор парапсихологии Рафаэль Заманов

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В наше время очень часто встречаются случаи некачественного предоставления услуг, а профаны и дилетанты выдают себя за настоящих специалистов. К сожалению, не является исключением и сфера работы экстрасенсов, астрологов, магов. Пожалуй, здесь ситуация обстоит еще сложнее, чем в других областях. Квалификацию юриста, врача, бухгалтера можно с большей или меньшей точностью определить, хотя бы проверив его диплом, другой квалификационный документ, проанализировав опыт профессиональной деятельности, а как быть с экстрасенсами? Многие люди опасаются к ним обращаться именно из боязни столкнуться с шарлатанами и жуликами.

На самом деле, отличить настоящего экстрасенса от шарлатана не так уж и сложно. Здесь может быть два направления «проверки» - рациональный и иррациональный. Сначала – о рациональном. Как и представитель любой другой профессии, экстрасенс может иметь свои квалификационные документы – состоять в профессиональной ассоциации, иметь свидетельства о получении образования в особых академиях магии, парапсихологии. Но главное свидетельство надежности экстрасенса – его длительная работа в одном городе под одним именем или псевдонимом. Нормальному человеку незачем скрываться под новыми псевдонимами, постоянно менять города. Это относится и к экстрасенсам.

Как и любые специалисты, настоящие экстрасенсы дорожат своей клиентурой, репутацией и если наработали известность и связи с одном городе, то редко меняют «место дислокации». Наоборот, нуждающиеся в их помощи люди едут к ним. Если же «экстрасенс» постоянно предстает под новыми именами, стремительно переезжает по стране, а то и по нескольким странам и, поработав в одном месте несколько месяцев, спешно перемещается в другой населенный пункт, то в большинстве случаев это и есть настоящий авантюрист – шарлатан. Места своей «работы» он меняет потому, что слишком «наследил» на предыдущих местах и опасается претензий со стороны возмущенных клиентов или даже преследования правоохранительных органов.

Что касается отзывов клиентов, то здесь ситуация выглядит несколько иным образом. Определить, действительно ли помог вам экстрасенс или нет, гораздо сложнее, чем оценить эффективность и результативность услуг адвоката или врача. Поэтому многие люди, даже получив пользу от обращения к экстрасенсу, склонны говорить, что ничего не получилось. Кроме того, в нашем обществе многие люди склонны скрывать от окружающих свою веру в чудеса, в сверхъестественные силы, поэтому они не афишируют, что обращаются за помощью к экстрасенсам, магам или астрологам.

Но, в то же время, у каждого хорошего экстрасенса есть масса позитивных отзывов от его клиентов. С ними можно ознакомиться на сайтах, форумах, в социальных сетях, где обсуждают результаты обращения к экстрасенсу. Ведь хороший экстрасенс действительно оказывает людям помощь и многие из них об этом помнят, стремятся рассказать окружающим, чтобы те тоже обращались к этому специалисту.

Зато о деятельности шарлатана рано или поздно становится известно окружающим далеко не с лучшей стороны. Не исключено, что имя шарлатана, если поискать, может фигурировать в криминальных хрониках как имя мошенника или в критических статьях или телепрограммах в средствах массовой информации.

Настоящий экстрасенс никогда не будет обещать вам невозможного и не будет давать только радужные прогнозы. Чем больше «золотых гор» в будущем обещает «экстрасенс», тем больше вероятность того, что вы столкнулись с авантюристом, которому от вас нужны только ваши деньги. Кстати, о деньгах – для настоящего экстрасенса деньги не являются главной и определяющей ценностью. Экстрасенсом он работает потому, что таково его призвание, он родился с экстрасенсорными способностями и именно эта деятельность с рождения и детских лет была ему близка.

Деньги приятно получать любому человеку, в том числе и настоящему экстрасенсу, поскольку он тоже кушает, одевается, покупает мебель и бытовую технику, ездит отдыхать на курорт. Но для настоящего экстрасенса, как и для любого настоящего специалиста деньги – лишь сопутствующее вознаграждение за труд. Для жулика и шарлатана деньги – единственная цель, которая оправдывает любые средства. Поэтому в погоне за деньгами шарлатан не останавливается перед явной ложью и даже мошенничеством. Он напрочь лишен понятий профессиональной этики – просто потому, что не принадлежит к данной профессии.

Теперь об иррациональных способах отличить экстрасенса от шарлатана. У многих людей относительно хорошо развита интуиция и если человек сталкивается с кем-то, кто не внушает доверия, то у него сразу же появляются неприятные ощущения. Лучше прислушаться к «сердцу» и не обращаться к такому экстрасенсу. Даже если он действительно является нормальным специалистом, но у вас «не лежит душа» к этому человеку, лучше не пользоваться его услугами. Но редко мы реагируем так именно на профессиональных экстрасенсов. Скорее всего, если с первого взгляда «экстрасенс» внушает нам недоверие, у нас появляется чувство тревожности, страха, то мы имеем дело с шарлатаном, распространяющим негативную энергетику. Как и хороший психолог, настоящий экстрасенс вызывает чувство глубокого доверия, надежности, защищенности. Но немаловажную роль играет и то, что если это именно «ваш» экстрасенс, который может вам помочь, то вы будете чувствовать естественность развивающихся событий.

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