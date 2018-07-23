Как будет доработана пенсионная реформа?

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В течение лета Государственная дума Российской Федерации будет прислушиваться к предложениям на тему доработки пенсионной реформы, поступающим от органов региональной власти, общественных и профсоюзных организаций, а также от экспертов разного уровня, а затем, ко второму чтению соответствующего законопроекта, он обзаведется важными поправками.

Такое заявление, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, сделала депутат ГД РФ Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что российское общество, несмотря на все подготовительные меры, оказалось не готовым к некоторым "слишком жестким" мерам, предложенным правительством в рамках пенсионной реформы, поэтому реформу необходимо дорабатывать.

"В основе реформы лежат довольно комплексные социально-экономические факторы, которые будут определять благополучие огромного количества россиян, поэтому проработке всех аспектов реформы нужно уделять самое серьезное внимание. Повышение пенсионного возраста, при этом, является безальтернативной мерой — это доказывается зарубежным опытом", — говорит Бессараб.

Основные аспекты, на которых будут сосредоточены усилия при доработке пенсионной реформы — это повышение социальной справедливости, создание мер, которые будут направлены в помощь гражданам предпенсионного возраста, и работа с информированностью населения.