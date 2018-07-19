Министр труда пообещал повысить пенсии

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Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что изменения, которое правительство внесло в пенсионную реформу, пойдут пенсионерам исключительно в плюс — размер пенсий, как предполагается, со временем будет увеличен в самой значительной степени.

Если верить заявлениям Топилина, то к 2024, например, году, пенсионные пособия будут увеличены почти на пятьдесят процентов, а средняя пенсия, соответственно, составит двадцать тысяч рублей.

"Через шесть лет соотношение пособия неработающего пенсионера к прожиточному минимуму приблизится к 200 процентам. Сейчас, если что, этот показатель составляет 163 или 164 процента. Изменение, о котором я говорю, позволит в самой серьезной степени изменить пенсионную сферу в целом", — сказал Топилин в процессе обсуждения пенсионной реформы в Государственной Думе.

По словам министра, во многих европейских странах не стали повышать объем пенсий после пенсионных реформ, направленных на увеличение возраста выхода на пенсию. Однако Россия пошла другим путем — решение о постепенном повышении пенсионных пособий ярко свидетельствует о том, что реформа осуществляется в первую очередь во благо граждан РФ.