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Как структурные реформы российской экономики повлияют на демографию?

Пятница, 13 Июля 2018 13:32
Как структурные реформы российской экономики повлияют на демографию? Фото из открытых источников

Демографический кризис, о котором в Российской Федерации заговорили после того, как уменьшилось количество мигрантов из Украины, далек от по-настоящему серьезного, поэтому отечественной демографии в целом ничего не грозит. Тем более, что сейчас в России осуществляются структурные реформы, которые отразятся на демографии самым положительным образом.

 

Такое заявление сделала Нина Русанова из Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, поделившаяся мыслями с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

"В последние годы население России стремительно росло из-за потока переселенцев из Украины, которые бежали из охваченных войной регионов соседней страны. Теперь количество мигрантов из Украины вернулось к обычному показателю, поэтому некоторые эксперты решили, что население снова сокращается. К этой теме было привлечено слишком раздутое внимание после того, как правительство инициировало структурные реформы, затрагивающие демографию самым непосредственным образом. Речь идет, например, о пенсионной реформе", — говорит Русанова.

 

На самом же деле с российской демографией все в полном порядке — рождаемость растет, смертность падает, а средняя продолжительность жизни увеличивается. Да, есть отдельные проблемы, в частности — все еще высокая смертность от таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые, но преобразования в медицине, которые являются частью структурных реформ, позволят изменить ситуацию в лучшую сторону.

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Колесников Андрей Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости демографический кризис
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