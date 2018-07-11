После 60 жизнь только начинается: жительница Пушкино уверена, что возраст жизни не помеха

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Среди жителей Российской Федерации распространено мнение, что возраст выхода на пенсию совпадает с началом жизненного периода, который принято называть "доживанием". Однако это, как пишет информационный ресурс politexpert.net, устаревшая парадигма. Не верите? Тогда посмотрите, например, на пожилую жительницу подмосковного Пушкино Татьяну Дерр.

"В январе мне исполнился семьдесят один год, но этот факт совершенно не мешает моей насыщенной творческой жизни", — говорит пенсионерка.

И действительно — почтенный возраст не мешает Татьяне играть в любительском театре, петь в хоре ветеранов, вести общественную деятельность, а также заниматься туризмом по России.

При этом, Татьяна, как и многие другие российские женщины, рано овдовела, однако не стала ставить крест на своей личной жизни и снова вышла замуж в шестьдесят три года.

В общем, женщина является ярким представителем счастливого пенсионера, которого в общественное сознание россиян, привыкших к старости, как к символу бедности, катастрофы и упадка, пытаются вселить власти. Вот только вряд ли это возможно без кардинальных реформ, например, системы здравоохранения, которая пока что не позволяет подавляющему количеству пенсионеров вести сколько-нибудь насыщенную жизнь.