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Какие из способов повышения качества жизни наиболее доступны для россиян

Вторник, 10 Июля 2018 11:07
Какие из способов повышения качества жизни наиболее доступны для россиян Фото из открытых источников

Стоимость 20 лет ежегодного двухнедельного отдыха в пансионате на сегодняшний день примерно равна стоимости покупки подержанного авто. Стоимость 30 лет ежегодного двухнедельного отдыха в пансионате - стоимости покупки 15 кв. метров жилья.

 

ФинЭкспертиза посчитала, какой из способов повышения качества жизни – покупка квартиры, автомобиля или туристической путевки - является наиболее доступным для россиян.

 

Основываясь на данных Росстата, аналитическая служба компании ФинЭкспертиза провела расчеты наиболее доступных способов повышения качества жизни граждан России. 

 

Первое место среди доступных способов повышения качества жизни безоговорочно занимает оздоровительный туризм. 

 

Базовый вариант отдыха в российском пансионате в течение двух недель стоит 25 975, 04 руб., отдых в санатории – 39 783, 24 руб. 

 

Средняя цена 1 кв. м на рынке жилья составляет 53 164, 31 руб., соответственно улучшение жилищных условий хотя бы на одну дополнительную комнату – 15 кв. метров -  дороже отдыха в пансионате более чем в 30 раз.

 

Покупка нового отечественного автомобиля обходится в 498 208, 69 руб., нового иностранного автомобиля – в 907 206,81 руб., подержанного иностранного автомобиля – в 587 721, 29 руб., что превышает стоимость базового варианта отдыха в диапазоне от 19,2 до 34,9 раз.

 

В среднем по России на санаторно-оздоровительное лечение россияне тратят 0,2% своего дохода – это значить только то, что отдыхать ездит лишь малая часть наших сограждан. А на покупку транспортных средств идет 6,9% общих расходов домохозяйств. Не имея финансовой возможности позволить себе и то, и другое, люди вынуждены выбирать: или в течение двадцати - тридцати лет укреплять свое здоровье и путешествовать, или один раз купить автомобиль. 

 

«Помимо того, что отдых в санатории на сегодняшний момент является самым дешевым способом повышения комфортности жизни, сам по себе он еще имеет и очевидный экономический эффект. Согласно современным исследованиям, двух-трехнедельный отдых в санатории снижает количество обострений хронических заболеваний в 2,5-3 раза, а среднюю длительность одного больничного листа - на 30-40%. Люди в 3-4 раза быстрее возвращаются к активной трудовой деятельности, а финансовые затраты на лечение – посещение врачей и покупку лекарств – снижаются в 2,5 раза. И правило это действует не только для людей, имеющих хронические заболевания. Расходы на здоровье и восстановление при сегодняшнем темпе жизни – это необходимое условие для поддержания себя в работоспособном состоянии. Таким образом, наше мнение таково: к покупке машины или квартиры, несомненно, нужно стремиться, но не за счет экономии на отдыхе. Восстановление и поддержание здоровья должны идти на первом месте», - сказала Нина Козлова, генеральный  директор компании ФинЭкспертиза.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости россияне
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