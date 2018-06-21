Пенсионная реформа в РФ: предпенсионерам придется повышать зарплаты

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Принимая решение о повышении пенсионного возраста, власти Российской Федерации планировали сэкономить, но в реальности может получиться ровно наоборот — долговременные последствия пенсионной реформы, как показывает комплексный анализ ситуации, могут напрочь сломать устоявшуюся парадигму социальной стабильности, если людям предпенсионного возраста не повысят зарплаты в заметной степени.

Посмотрим, например, на "Почту России". У этой гигантской структуры всегда полно вакансий — и это даже несмотря на сокращение персонала и оптимизации, в результате которых потолок для зарплат в регионах составляет десять - двенадцать тысяч рублей.

Небольшие деньги, однако, не пугают основную категорию соискателей — людей предпенсионного возраста, которые рассчитывают "пересидеть" здесь до пенсии, а затем уже полностью перейти от профессиональной деятельности к ведению домашнего хозяйства.

По такой, как у "Почты России" модели, работает большая часть госкомпаний и региональных представителей реальной сферы — пищевая промышленность, малый и средний бизнес, ритейл, и так далее, список можно продолжать долго.

Именно дешевая рабочая сила, которую представляют собой люди от пятидесяти до шестидесяти, позволяет российскому бизнесу обходится практически без модернизаций, или проводить их "малой кровью".

В общем, речь идет о человеческом ресурсе, который является просто-таки стратегическим — именно он позволяет российской экономике с относительной легкостью маневрировать в условиях тяжелейших по своей сути кризисов.

И вот теперь, путем проведения пенсионной реформы, правительство просто сломало эту налаженную десятилетиями социальную систему.

Люди, которые привыкли "дорабатывать" до пенсии, уже не смогут мириться со смехотворными зарплатами, к которым привык рынок.

То есть, учитывая тот факт, что именно эти люди самим своим существованием создают стратегический запас прочности для отечественной экономики, этому самому рынку придется пойти на значительные изменения.

Которые должны касаться в первую очередь уровня заработной платы для сотрудников предпенсионного возраста.

Пока что неясно, к чему конкретно все это приведет, но уже совершенно очевидно, что пенсионную реформу не удастся провести без необходимости реализации значительных изменений в социальной политике.