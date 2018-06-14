Депутаты нижней палаты изучат законопроект о повышении пенсионного возраста

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Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть передан в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Федеральном собрании.

Далее могут пройти так называемые «торги» между финансово-экономическим блоком правительства и представителями социального блока, в лице вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой, недавно назначенной на эту должность. По имеющейся информации, правительством будет предложено проводить реформу по сценарию Минфина – начиная с 2019 года ежегодно добавляя по одному году к пенсионному возрасту, и при обсуждении будут определены уступки. В частности, как сообщается, обсуждение коснется темпов повышения пенсионного возраста, а также итогового возраста выхода на пенсию.

Хотя детали законопроекта все еще не определены, уже почти точно известно, что реформа пока не коснется пенсионного возраста для досрочников.

В настоящее время все еще остается открытым вопрос расширения льгот для женской части населения, в частности речь идет о многодетных матерях, и рассматриваются предложения по выплате льготных пенсий учителям и врачам.

С целью смягчения жесткого сценария пенсионной реформы предполагается позволить выходить пенсию раньше установленного срока, но с применением к пенсионным выплатам понижающего коэффициента от 3% до 28,8%, в зависимости от возраста.

Такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС, с которой ознакомились «Ведомости