Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Соцзащита» Депутаты нижней палаты изучат законопроект о повышении пенсионного возраста

Депутаты нижней палаты изучат законопроект о повышении пенсионного возраста

Четверг, 14 Июня 2018 16:45
Депутаты нижней палаты изучат законопроект о повышении пенсионного возраста Фото из открытых источников

Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть передан в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Федеральном собрании. 

 

Далее могут пройти так называемые «торги» между финансово-экономическим блоком правительства и представителями социального блока, в лице вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой, недавно назначенной на эту должность. По имеющейся информации, правительством будет предложено проводить реформу по сценарию Минфина – начиная с 2019 года ежегодно добавляя по одному году к пенсионному возрасту, и при обсуждении будут определены уступки. В частности, как сообщается, обсуждение коснется темпов повышения пенсионного возраста, а также итогового возраста выхода на пенсию.     

 

Хотя детали законопроекта все еще не определены, уже почти точно известно, что реформа пока не коснется пенсионного возраста для досрочников. 

 

В настоящее время все еще остается открытым вопрос расширения льгот для женской части населения, в частности речь идет о многодетных матерях, и рассматриваются предложения по выплате льготных пенсий учителям и врачам. 

 

С целью смягчения жесткого сценария пенсионной реформы предполагается позволить выходить пенсию раньше установленного срока, но с применением к пенсионным выплатам понижающего коэффициента от 3% до 28,8%, в зависимости от возраста. 

 

Такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС, с которой ознакомились «Ведомости

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Пенсионный возраст
Главное за сутки
Путин получил личное послание от Ким Чен Ына Путин получил личное послание от Ким Чен Ына Председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Газета.ру. По данным агентства, Ким Ен…
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. "В 10:37 в…

Читайте также
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по…
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя…
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу "Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News. Происшествие, по уточненным…
Как будут повышать пенсионный возраст в России? Как будут повышать пенсионный возраст в России? Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. "Это очень и очень…
Интернет и СМИ
Фото
Уникальное дерево, которое принадлежит самому себе Уникальное дерево, которое принадлежит самому себе

Вы когда-нибудь думали, что дерево может принадлежать не человеку, а самому себе, при этом имея даже...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.