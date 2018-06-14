Депутаты нижней палаты изучат законопроект о повышении пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть передан в Госдуму, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Федеральном собрании.
Далее могут пройти так называемые «торги» между финансово-экономическим блоком правительства и представителями социального блока, в лице вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой, недавно назначенной на эту должность. По имеющейся информации, правительством будет предложено проводить реформу по сценарию Минфина – начиная с 2019 года ежегодно добавляя по одному году к пенсионному возрасту, и при обсуждении будут определены уступки. В частности, как сообщается, обсуждение коснется темпов повышения пенсионного возраста, а также итогового возраста выхода на пенсию.
Хотя детали законопроекта все еще не определены, уже почти точно известно, что реформа пока не коснется пенсионного возраста для досрочников.
В настоящее время все еще остается открытым вопрос расширения льгот для женской части населения, в частности речь идет о многодетных матерях, и рассматриваются предложения по выплате льготных пенсий учителям и врачам.
С целью смягчения жесткого сценария пенсионной реформы предполагается позволить выходить пенсию раньше установленного срока, но с применением к пенсионным выплатам понижающего коэффициента от 3% до 28,8%, в зависимости от возраста.
Такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС, с которой ознакомились «Ведомости
Вы когда-нибудь думали, что дерево может принадлежать не человеку, а самому себе, при этом имея даже...
"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС
Американские школьники с нетерпением ждут каникул.
Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.