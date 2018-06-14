Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство в четверг на заседании рассмотрит законопроект, предполагающий внесение поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму правительством РФ в четверг. Источник в нижней палате парламента в среду подтвердил информацию о том, что документ внесут на рассмотрение 14 июня.
Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект могут обсудить в первом чтении в течение лета, а к сентябрю перейти ко второму чтению, сообщает РИА Новости.
Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно. По данным газеты "Коммерсант", его планируют поднять до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.
Президент Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что правительство представит предложения по пенсионной реформе в ближайшее время. При этом он отметил, что главным результатом должен стать рост благосостояния пенсионеров, и добавил, что сам он крайне осторожно относится к идеям повышения пенсионного возраста.
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