Россия ожидает утверждения концепции повышения пенсионного возраста

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Как пишет РБК, 14 июня в рамках заседания Кабинета министров, состоится утверждение концепции пенсионных изменений (в том числе, и параметров увеличения пенсионного возраста). Пока известно только то, что за основу может быть взят сценарий Минфина, по которому пенсионный возраст для мужчин может быть увеличен на пять лет (до 65), а для женщин — на восемь (до 63). Минтруда предлагал более мягкий вариант в отношении женщин — 60 лет. Об этом информирует портал РБК.

Как сообщает РБК, следует ожидать того, что предложения Правительства по изменению пенсионной системы будут комплексными. Отмечается, что в России могут сохранить большую часть льгот при выходе на пенсию (это льготы для военных, медработников, работников на вредных производствах и пр.). Портал уточняет, что в майском интервью в ходе ПМЭФ-2018 новый вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что пенсионные изменения нельзя считать «сиюминутной темой». По словам Голиковой, важно сохранить деньги в пенсионной системе, а повышение пенсий должно касаться всех пенсионеров, а не только тех, кому могут повысить возраст выхода на пенсию, также должен быть предусмотрен долгий переходный период.

Российский лидер Владимир Путин 7 июня в ходе прямой линии рассказал, что в скором времени Кабмин обнародует предложения касательно увеличения пенсионного возраста. По словам Президента, его позицию все знают — он всегда осторожно относился к этому вопросу.

Как отмечает РБК, сейчас все еще идут «торги за льготы». Знаковыми в этом отношении стали последние 1,5 недели — результаты прошедших обсуждений позволяют верить в то, что смягчающие механизмы будут сохранены. Ряд категорий граждан могут избежать позднего выхода на пенсию, благодаря «не сиюминутному» подходу вице-премьера Голиковой. Четверг расставит все точки над «i».