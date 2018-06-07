Бизнес Зеленоградска отправляет в подарок детям сирийского Алеппо игровую площадку «Королевство»

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2 июня на площадке Зеленоградска (курортный город, Калининградская область) состоялась церемония в честь Дня Защиты детей. В рамках этого мероприятия были озвучены намерения местного бизнес-сообщества подарить игровую площадку «Королевство» детишкам из сирийского города Алеппо. Соответствующий сертификат, инструкции на арабском языке и комплектующие будут переданы по назначению представителями Балтийского флота. Об этом сообщает ИА «Государственные вести».

В комментарии к событию автор акции, руководитель местной Ассоциации отельеров и ресторатов С.Куренков рассказал, что этой акцией зеленоградский бизнес хочет отвлечь уставших от ужасов войны сирийских детей. Российские военные помогут собрать «Королевство», если возникнет такая нужда.

В свою очередь, глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой отметил, что этот подарок можно воспринимать в качестве пожелания сирийцам скорее возвращаться к мирной жизни. В пострадавшем от войны Алеппо вновь зазвучит детский смех.