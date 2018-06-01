Политики рассказали о самых важных реформах в сфере защиты детей

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Сегодня, первого июня, на территории Российской Федерации и во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Для того, чтобы узнать о реформах, которые проводятся в этой сфере в России, представители ресурса inforeactor.ru побеседовали с Ольгой Окуневой, зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Законы, направленные на защиту детей — это такая вещь, которая требует постоянного улучшения, потому что на бумаге все выглядит хорошо, а вот когда речь заходит о практической реализации, то мы понимаем, что есть множество моментов, которые можно и нужно усовершенствовать. Поэтому реформы в этой области производятся постоянно", — говорит Окунева.

Учитывая тот факт, что президент РФ Владимир Путин объявил 2018-2027 годы "десятилетием детства", внимание к проблемам защиты детей уделяется еще более пристальное, чем обычно — добавляет зампред комитета ГД по вопросам, связанным с детьми, женщинами и семьями.

"Одна из ключевых инициатив — проект федерального масштаба "Крепкая семья". С его помощью мы надеемся улучшить демографию, поддержать многодетные семьи, защитить права детей, укрепить традиционные семейные ценности, а также улучшить ситуацию с детьми-сиротами", — отмечает Окунева.