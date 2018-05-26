Суббота 26 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Соцзащита» Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике»

Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике»

Суббота, 26 Мая 2018 09:48
Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике» Фото из открытых источников

Так глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ отреагировал на недавнее заявление Австралии и Нидерландов о причастности России к авиакатастрофе в Донецкой области. Крушение, напомним, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек погибли. Однако, как и в «деле Скрипаля», реальных доказательств вины Москвы в произошедшем нет.

 

«Те же подходы, когда расследование проводится не для установления истины, а чтобы вновь выдвинуть политически ангажированные обвинения и сместить фокус внимания, в данном случае с преступлений украинской власти против своих же граждан», – прокомментировал «ТАСС» Слуцкий.

 

Кроме того, многие отметили, что требования о компенсации родным погибших в результате крушения малайзийского Boeing предъявлены в форме ультиматума и  «выдержаны в духе презумпции виновности».

 

«Требования к России о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing над Донбассом выдержаны опять в духе полной презумпции виновности. Доказательств нашей вины не предъявлено, российская сторона в работе совместной следственной группы не участвовала, доводы Минобороны в расчет не принимались, а виновата все равно Россия. И нам говорят: «Признайте и понесите ответственность». Абсолютно тупиковая логика», – считает Леонид Слуцкий.

 

Напомним, пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту были граждане 10 государств. Россия сразу отметила вину украинского правительства, которое, несмотря на активные боевые действия на земле, не закрыло небо для международных пассажирских рейсов. Расследовала авиакатастрофу Совместная следственная группа, куда вошли представители Малайзии, Нидерландов, Австралии, Бельгии, Украины. Вчера, 24 мая, эксперты группы заявили, что оружие, которым сбили самолет, могло принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Компенсация
Главное за сутки
Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную линию». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума, передает Лента.ру. «Мало того, что НАТО подошло…
Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской…
Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" В Минобороны ознакомились с докладом Bellingcat о трагедии с Boeing на востоке Украины в 2014 году и увидели в тексте "почерк СБУ". В министерстве усомнились в достоверности данных, изложенных в…

Читайте также
Назван продукт, который защитит кости и улучшит зрение Назван продукт, который защитит кости и улучшит зрение Ученые назвали продукт питания, который представляет собой отличный источник невероятно полезных фитонутриентов, обладающих противовоспалительными, антиоксидантными и защищающими от онкологических болезней свойствами. Это — огурцы. Да, обыкновенные огурцы, как следует из…
Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Электронные сигареты, вопреки распространенному заблуждению, не помогают избавиться от табачной зависимости — говорит психолог Скотт Халперн из Пенсильванского университета, обнаруживший по-настоящему результативный способ преодоления пагубной привычки. Бросить курить наверняка, по…
Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Злокачественные клетки, провоцирующие рак молочной железы, обладают способностью бесконечно делиться, которая серьезно осложняет борьбу с ними. Ученые из Испании, исследующие способы терапии рака груди, открыли перспективный способ уничтожения раковых клеток,…
Дорожные рабочие в Кемерове обнаружили неожиданную находку Дорожные рабочие в Кемерове обнаружили неожиданную находку Реновация, которой подвергается расположенный в городе Кемерово Советский проспект, преподнесла неожиданный сюрприз — рабочие, выполняющие замену системы ливневой канализации, обнаружили под толстым слоем асфальта остатки старой деревянной мостовой. По данным…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.

Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.