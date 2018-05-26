Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике»

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Так глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ отреагировал на недавнее заявление Австралии и Нидерландов о причастности России к авиакатастрофе в Донецкой области. Крушение, напомним, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек погибли. Однако, как и в «деле Скрипаля», реальных доказательств вины Москвы в произошедшем нет.

«Те же подходы, когда расследование проводится не для установления истины, а чтобы вновь выдвинуть политически ангажированные обвинения и сместить фокус внимания, в данном случае с преступлений украинской власти против своих же граждан», – прокомментировал «ТАСС» Слуцкий.

Кроме того, многие отметили, что требования о компенсации родным погибших в результате крушения малайзийского Boeing предъявлены в форме ультиматума и «выдержаны в духе презумпции виновности».

«Требования к России о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing над Донбассом выдержаны опять в духе полной презумпции виновности. Доказательств нашей вины не предъявлено, российская сторона в работе совместной следственной группы не участвовала, доводы Минобороны в расчет не принимались, а виновата все равно Россия. И нам говорят: «Признайте и понесите ответственность». Абсолютно тупиковая логика», – считает Леонид Слуцкий.

Напомним, пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту были граждане 10 государств. Россия сразу отметила вину украинского правительства, которое, несмотря на активные боевые действия на земле, не закрыло небо для международных пассажирских рейсов. Расследовала авиакатастрофу Совместная следственная группа, куда вошли представители Малайзии, Нидерландов, Австралии, Бельгии, Украины. Вчера, 24 мая, эксперты группы заявили, что оружие, которым сбили самолет, могло принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.