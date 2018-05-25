Депутат Госдумы Ризван Курбанов поможет жестоко избитому в Москве студенту

Фото из открытых источников

Жизнь жестоко избитого в Москве студента из Дагестана по прежнему остаётся в опасности, он не выходит из состояния комы. В то же время виновный был задержан только через десять дней, да и то потребовалось вмешательство властей.

Напомним, что 12 мая на Александровском мосту на 18-летнего Амира Абумуслимова было совершено нападение. В результате жестоких побоев студент второго курса Медакадемии им. Сеченова получил травму головы, ему потребовалась госпитализация. Врачам пришлось проводить операцию, которая длилась 7 часов. Сейчас Амир находится в состоянии комы, его состояние оценивается как критическое. Для лечения и реабилитации требуется крупная сумма, которой родители студента не владеют.

И хотя личность нападавшего была быстро установлена, его задержание произвели только спустя 10 дней, да и то после многочисленных требований близких пострадавшего и неравнодушных людей. Им оказался студент, приехавший в столицу на учёбу из Владимирской области. Также про него известно, что ему 18 лет, он профессиональный спортсмен, боец MMA (вид смешанных боевых искусств), что стараются всячески скрыть, по национальности узбек. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Возможно, что дело и вовсе осталось бы незамеченным или «заглохло», если бы не вмешательство властей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ризван Курбанов помог семье Абумуслимовых нанять адвоката. Он также обсудил с врачами городской клинической больницы № 1 им. Пирогова положение пострадавшего и вопросы финансовой помощи. По словам депутата, нельзя допускать, чтобы подобные преступления оставались безнаказанными. Он пообещал обеспечить максимум помощи пострадавшему и его семье. На имя матери пострадавшего был открыт счёт в Сбербанке, куда любой желающий может перечислить пожертвование.