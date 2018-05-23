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Опасный «Бэтмен» и шальная «Пуля»:жителям России рассказали, какие аттракционы могут быть смертельно опасны

Среда, 23 Мая 2018 10:52
Опасный «Бэтмен» и шальная «Пуля»:жителям России рассказали, какие аттракционы могут быть смертельно опасны Фото из открытых источников

В российских городах начали готовиться к лету. По традиции в конце мая – июне в большинстве регионов будет открыт пляжный сезон. Точные даты пока назвать сложно: многое будет зависеть от погодных условий. Несмотря на это, специалисты решили уже сейчас рассказать жителям страны о том, какие водные аттракционы могут быть опасны для здоровья и жизни отдыхающих.

 

Водные аттракционы могут быть опасны для жизни и здоровья людей. Такое заявление сделали представители одного из российских производителей пневматических конструкций. Как рассказали в группе компаний AZART (pnevmotent.ru), применение некоторых видов водных устройств может обернуться для любителей экстрима серьезными травмами. А все дело в том, что при катании на них отдыхающий подвергает свой организм огромной нагрузке, выдержать которую подчас не под силу даже хорошо подготовленному спортсмену. 

 

В первую очередь речь идет об аттракционах «Бэтмэн» и «Летающий скат». В компании пояснили, что оба устройства имеют схожий принцип действия. Суть развлечения заключается в том, что «Бэтмен» и «Летающий скат» прикрепляются к катеру. За счет скорости и сопротивления воздуха отдыхающий в процессе катания поднимается на высоту до семи метров. Как показывает практика, развлечение на этих аттракционах приводит к травмам в 3 из 10 случаев. 

 

Не меньше неприятностей отдыхающим приносит аттракцион «Пуля». Чтобы покататься на нем, человеку нужно лечь на спину ногами по ходу движения, в то время как его голова упирается в надувную подушку. При движении катера «пуля», которая имеет форму цилиндра, вращается вокруг своей оси с большой частотой. Из-за этого у человека начинает кружиться голова, и он теряет ориентацию в пространстве. 

 

Во время движения отдыхающий начинает прилагать все силы для того, чтобы не оторваться от катера и не вылететь воду. Вот только удается это не всем: 5 из 10 незадачливых любителей экстрима в ходе водной прогулки от катера все-таки отрываются. Развлечение, как и обещают владельцы аттракционов, выходит действительно ярким: забыть страх и стресс, испытанные во время катания, экстремальщики не могут потом долгое время. 

 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что многие организаторы подобного отдыха эксплуатируют аттракционы с нарушением техники безопасности. Так, они выполняют установку буксируемого крепления, не ознакомившись с инструкцией. В результате во время катания аттракцион отрывается от катера, что, опять же, приводит к серьезным последствиям. Помимо этого, коммерсанты нередко пренебрегают ежедневным осмотром аттракционов, не убеждаясь в том, что все части изделий находятся в исправном состоянии. 

 

В группе компаний AZART подчеркивают: во многих городах России подобные аттракционы запрещены к использованию на городских пляжах. На самом предприятии также отказались от их производства. Впрочем, многие частники и юрлица все же продолжают использовать эти устройства, несмотря на всю их опасность. В AZART просят отдыхающих быть бдительными и осторожно подходить к выбору водных развлечений. 

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Аттракционы
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