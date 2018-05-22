Дмитрий Кобылкин: уже три года, как в Ямале решена проблема с сиротами

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В пятницу, 18 мая глава государства Владимир Путин утвердил назначение Дмитрия Кобылкина новым руководителем Минприроды РФ. Уже экс-губернатор ЯНАО в беседе с ТАСС рассказал, как ему работалось на Крайнем Севере в эти годы.

По словам Дмитрия Кобылкина, на Севере он живет с 1994 года, и считает его своим домом. Хотя малой родиной является Чечня — 18 лет будущий губернатор ЯНАО и глава Минприроды прожил в Грозном. Из-за войны на несколько лет потерял своих родителей, но потом сумел их найти. Восемь лет назад похоронил отца, а недавно умерла и мать.

Как отметил новый член Федерального правительства, одним из своих достижений за время работы губернатором Ямала он считает успешное решение проблемы с сиротами. Уже три года как в ЯНАО нет ни одного детдома. Их попросту закрыли за ненадобностью, ведь все детишки нашли своих новых родителей. Более того, семьи из Ямала стали принимать детишек из других субъектов РФ.