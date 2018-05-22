Дмитрий Кобылкин: уже три года, как в Ямале решена проблема с сиротами

В пятницу, 18 мая глава государства Владимир Путин утвердил назначение Дмитрия Кобылкина новым руководителем Минприроды РФ. Уже экс-губернатор ЯНАО в беседе с ТАСС рассказал, как ему работалось на Крайнем Севере в эти годы.
По словам Дмитрия Кобылкина, на Севере он живет с 1994 года, и считает его своим домом. Хотя малой родиной является Чечня — 18 лет будущий губернатор ЯНАО и глава Минприроды прожил в Грозном. Из-за войны на несколько лет потерял своих родителей, но потом сумел их найти. Восемь лет назад похоронил отца, а недавно умерла и мать.
Как отметил новый член Федерального правительства, одним из своих достижений за время работы губернатором Ямала он считает успешное решение проблемы с сиротами. Уже три года как в ЯНАО нет ни одного детдома. Их попросту закрыли за ненадобностью, ведь все детишки нашли своих новых родителей. Более того, семьи из Ямала стали принимать детишек из других субъектов РФ.
Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен дл...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.