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Давид Кухалашвили о компенсациях родственникам жертв авиакатастроф

Понедельник, 12 Марта 2018 16:51
Давид Кухалашвили о компенсациях родственникам жертв авиакатастроф Фото из открытых источников

Юрист в области авиационного права Давид Кухалашвили уже более 12 лет представляет интересы родственников жертв авиакатастроф в российских и международных судах. Он подробно рассказал о положенных компенсациях, правилах подачи исков и возникающих сложностях при выплате компенсаций.

 

После окончания юридического факультета и аспирантуры СПБГУ Давид Кухалашвили получил степень LL.M в Вашингтонском Колледже Права. На авиационных делах специализируется с 2006 г. Совместно с ведущей юридической фирмой Girardi Keese и Vititoe Law Group (США) Давид Кухалашвили представлял интересы родственников по многим катастрофам, в том числе авиакомпании Air France над атлантическим океаном в 2009 г., авиакомпании Ютэйр в Тюмени в 2012г., авиакомпании Когалымавиа в Египте в 2015 г., авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону в 2016 г. Имеет опыт работы по делам зарубежных авиакомпаний Germanwings, Air India, Yemenia Airlines, Ethiopin Airlines и т.д.

 

Родственники жертв авиакатастроф не всегда понимают, на какие компенсации могут рассчитывать. Каковы максимальные компенсации, и чем они регламентированы?

 

Обычно сумма компенсации для каждой семьи разная. Законодательство не устанавливает верхних пределов, основным фактором является размер дохода погибшего и наличие у него иждивенцев. Чем больше зарабатывал погибший, тем больше компенсация. Имеет значение, был рейс внутренним или международным, самолет иностранного или отечественного производства. В России ответственность перевозчиков регулируется Воздушным и Гражданским кодексами, которые предусматривают компенсации морального вреда, за потерю кормильца, за багаж и личные вещи, возмещение расходов на погребение. Российское законодательство и судебная практика не дают возможности взыскивать солидные компенсации, поэтому мы пытаемся вывести дело за пределы российской юрисдикции путем подачи исков в иностранные суды на производителей самолетов.

 

Имеет ли значение, погиб ли самолет в результате технической неисправности или теракта?

 

В случае авиакатастрофы у авиакомпании автоматически возникают обязательства по возмещению причиненного вреда. Причины катастрофы значения не имеют. Ответственность перевозчика по внутренним рейсам регулируется законодательством РФ, по международным – Варшавской и Монреальской конвенциями, которые дают больше возможности для маневра тем, что предусматривают возможность выбора юрисдикции для подачи исков. По внутренним рейсам, за редким исключением, иски можно подавать только в суды РФ.

 

Иски родственников, погибших под Тюменью, будет рассматривать суд Франции. Как удалось этого добиться, и были ли раньше такие прецеденты?

 

Для России – это первое дело, когда мы смогли подчинить спор по внутреннему рейсу иностранному суду. До этого у нас были аналогичные попытки, но тогда нам отказали в юрисдикции. По делу Ютэйр мы подали иск во французский суд на французского производителя самолёта ATR-72 и привлеки Ютэйр в качестве соответчика. Французское законодательство это позволяет. Ответчики попытались оспорить юрисдикцию французского суда, и суд первой инстанции их поддержал, но апелляционный суд отменил это решение. Для семей погибших это означает, что размер компенсации будет больше.

 

Почему рассмотрение дел об авиакатастрофах всегда сопряжено с особой сложностью?

 

Авиационными делами должны заниматься юристы, имеющие соответствующий опыт на международном уровне. У каждого дела есть разные направления развития, результат зависит от выбранной тактики и стратегии. Нельзя сразу идти на уговоры страховой компании и соглашаться на предложенные компенсации. В России нет срока исковой давности по обязательствам вследствие причинения вреда, компенсации, положенные по закону РФ, можно получить и через несколько лет. Поэтому важно исчерпать все международные возможности, попытаться вывести спор в иностранную юрисдикцию. Разбирательства с такими гигантами, как Boeing, Airbus и т.д. требуют финансовых и людских ресурсов, не все юристы готовы идти на это из-за отсутствия возможностей и опыта.

 

Как часто родственники получают меньше того, что могли бы?

 

Интересы авиакомпании всегда представляет большая группа юристов, которые не думают об интересах родственников. Обычно после выплаты обязательной компенсации, предлагают дополнительную компенсацию для полного урегулирования вопроса взамен на подписание мирового соглашения. Если родственники не знают о своих правах, они соглашаются на те суммы, которые им предлагает страховая, и есть риск, что они получат меньше, чем могли бы. К примеру, бывает, что тех или иных родственников страховщики не рассматривают иждивенцами. В таких случаях мы обращаемся в суд для установления факта иждивения, и после этого родственники получают положенную им компенсацию за потерю кормильца. А эта компенсация составляет основную часть общей выплаты.

 

Какая форма подачи иска более эффективна, индивидуальная или коллективная?

 

В России по авиационным делам нельзя подавать коллективные иски. В связи с тем, что у каждой семьи погибшего отдельные права требования к перевозчику, нужно подавать индивидуальные иски. Коллективные иски можно подавать в иностранных судах. Вопрос в другом, 90% исков заканчивается мировым соглашением. Условия соглашения зависят от того, как дело продвигается в суде. Если нам удается получить юрисдикцию иностранного суда, суммы по мировому будут больше. Важно, чтобы родственники сплотились, и их интересы представляли одни и те же юристы. В этом случае всегда можно договориться на более выгодных условиях.

 

Что делать, если семья не согласна с суммой выплаченной компенсации?

 

Если компенсация выплачена, значит, мировое соглашение подписано и утверждено судом. Можно оспаривать мировое соглашение, но шансы на успех обычно мизерные. Если родственники не согласны с размером компенсации, самостоятельно они ничего не смогут сделать, нужно обращаться к опытному юристу. Он изучит дело и выберет тактику и стратегию его ведения.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Компенсация

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