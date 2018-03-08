Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля, напоминает ТАСС.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. Это стало возможным в связи с законом, принятым в декабре прошлого года, которым в том числе устанавливалось, что полностью МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. Тем не менее 10 января текущего года президент России заявил, что минимальный размер оплаты труда увеличится не в январе 2019 года, а уже в мае 2018 года, после чего внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Таким образом, согласно новому закону, с 1 мая 2018 года МРОТ будет составлять 11 тыс. 163 руб. в месяц.

Выступая 6 марта на форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле, глава государства подчеркнул, что ранее принять решение о повышении размера МРОТ до уровня прожиточного минимума не позволяли экономические условия. Он также отметил вклад профсоюзов в то, что данное решение все же было принято. По словам Путина, повышение МРОТ улучшит материальное положение 4 млн россиян, хотя этого и недостаточно для решения основной задачи, поставленной им в послании Федеральному собранию - сокращения в два раза уровня бедности в РФ.