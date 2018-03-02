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Мультфильмы и игры в жизни ребенка

Пятница, 02 Марта 2018 19:33
Мультфильмы и игры в жизни ребенка Фото из открытых источников

Каждый маленький ребенок — это чистый лист, неокрепший росток, на который оказывается множество влияний. Внутренний мир малыша еще на этапе формирования. И существенную роль в этом процессе играет вся внешняя информация, получаемая из «мира взрослых». Именно она воспитывает и развивает душу ребенка, формирует вкус, интересы и взгляд на мир.

 

Родителей, врачей и педагогов волнуют эти факторы влияния. Среди них можно выделить: сказки, ролевые игры, телевизионные передачи, услышанные истории. Мультфильмы и компьютерные игры также относятся к этому перечню. Они являются не только способом интересно и весело провести время, но и средством воспитания детей.

 

Сейчас эти два явления неразрывно связаны между собой. Любимые герои из популярных мультфильмов ждут своих маленьких друзей в играх. Например, после просмотра приключений собачьей семьи, хочется продолжить веселье с играми про Барбоскиных и примерить на себя роли любимых персонажей.

 

Все же следует избегать бесконтрольного просмотра ребенком анимационной продукции. Среди современных, особенно зарубежных, мультфильмов немало тех, которые дарят малышам негативные переживания и образы. Они могут сформировать у ребенка агрессию и различного рода страхи.

 

Продукты труда советских мультипликаторов подвергались серьезному контролю. Каждый отдельный кадр анализировали специалисты с точки зрения его психологического воздействия на малышей. И только после этого мультик выходил на экраны. Родители могли быть уверены в безопасности и положительном влиянии мультипликации на ребенка.

 

Никто не усомнится в доброте Чебурашки, смелости Буратино, находчивости Матроскина и мудрости кота Леопольда. Эти истории – искренние и настоящие – не теряют своей актуальности и сегодня. Но современные родители считают эти сказки устаревшими. Да и дети стремятся смотреть то, что активно обсуждают их сверстники.

 

Какие мультфильмы смотреть не стоит?

 

Современные мультфильмы – массовый продукт, нередко они сделаны дешево и быстро. Родители волнуются, а педагоги откровенно ругают некоторые популярные анимационные фильмы и выделяют основные их недостатки.

 

Ложные ценностные ориентиры

 

Из таких мультфильмов ребенок не только не усваивает правильные идеалы, но и может получить негативный вектор морального развития. В картинках много агрессии, герои дерутся, обижают друг друга, и никто не дает понять, что это плохо.

 

Зло выглядит красиво и его «устраняют» физически

 

Отрицательные персонажи обладают красивой одеждой, яркой внешностью, притягивают внимание. Победа над злом в современных мультфильмах возможна, только с применением физической силы. В старых сказках и «мультиках» со злом боролись иными способами: негативного персонажа старались перевоспитать, научить, договориться. И чаще всего забияка в конце истории понимал, что был неправ.

 

Отсутствие личности персонажей, скудная речь

 

Герои безликие, не обладающие выраженными чертами характера. «Мультяшки» общаются между собой жестами и звуками. Это не способствует развитию речи маленького зрителя, а, наоборот, замедляет его.

 

Действующие лица погибают и воскресают по несколько раз

 

У ребенка возникает уверенность в обратимости процесса смерти. Это подрывает инстинкт самосохранения и даже может спровоцировать детские суициды, если ребенок захочет повторить «подвиг» мультяшного героя.

 

Не стоит также забывать, что современная мультипликация — это продукт массовой культуры, своеобразный «фаст фуд» для растущей личности. Поэтому ответственность за воспитание в ребенке индивидуальности лежит на родителях. Никакой мультфильм или компьютерная игра не заменит прогулки с родителями в парке, лепки снеговика, складывания вместе мозаики. Живое общение должно быть на первом месте.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Соцзащита  

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