Эксперт СПбГУ: адаптации мигрантов в России помогут вузы

Одной из тем Санкт-Петербургского международного форума труда станет влияние миграции на человеческий капитал. О причинах происходящих в России миграционных процессов, их законодательном регулировании и особенностях адаптации приезжих рассказывает доктор социологических наук, профессор СПбГУ Ирина Сизова.
В нашей стране активно происходит как эмиграция, так и иммиграция: востребованные специалисты уезжают в Западную Европу и США, а приезжают граждане стран Средней Азии и Закавказья. Причины миграции со временем меняются: раньше люди уезжали, желая воссоединиться с семьей или вернуться на родину, а сегодня едут за лучшей жизнью. Кроме того, миграция из «маятниковой» постепенно становится «оседлой» — когда-то в Россию приезжали на время, но многие мигранты остались, и их дети родились уже здесь.
«Люди стремятся уехать из мест, где нет работы, плохое образование, отсутствуют перспективы лучшего будущего. Они направляются в наиболее развитые страны, часто пограничные или культурно близкие и доступные, где можно законно оформить долгосрочную визу либо получить гражданство», — отмечает Ирина Сизова.
Страны, столкнувшиеся с притоком мигрантов, стремятся наладить эффективное взаимодействие между мигрантами, государством и работодателями. В России ряд таких проблем — например, с налогообложением, легализацией, заключением браков — удалось решить благодаря развитому законодательству. Но поскольку сами миграционные потоки не стабильны, появляются новые проблемы. К ним относятся нелегальный рынок жилья и трудовых услуг для мигрантов, которых часто принимают на работу без оформления трудового договора, и пр.
Кроме того, трудности возникают и при адаптации мигрантов в принимающей стране. Разные культурные коды и практики приводят к возникновению конфликтов, обострению криминогенной ситуации, отчего страдают и сами мигранты, и местные жители. В Европе эту проблему отчасти решают вузы, которые создают стипендиальные программы, позволяющие не только бесплатно получить образование, но и познакомиться с культурной жизнью, выучить язык.
«Нашей стране также нужны подобные программы, потому что сюда в основном приезжают люди, окончившие только школу. Многие мигранты хотят учиться, освоить интересные им специальности и получить признаваемые в России дипломы, но не могут платить за высшее образование», — убеждена профессор Сизова. Эксперт считает, что проблему могут решить государственные дотации вузам и законодательные изменения, разрешающие обучать мигрантов за счет бюджета.
Еще одно препятствие на пути адаптации мигрантов — неблагоприятные условия жизни и труда: наем на самые невостребованные, неэкологичные, низкоквалифицированные виды работ и плохие жилищные условия. «Должны существовать жилищные нормы и социальные пособия для тех, кто еще не устроился на работу. Важно помогать им адаптироваться на новом месте, вести строгий статистический учет приезжающих в страну и сокращать влияние нелегальных структур», — подчеркивает профессор СПбГУ.
Особенности взаимодействия мигрантов с властями и работодателями эксперты обсудят в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала и транснациональная миграция: проблемы и противоречия»«. Мероприятие пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда.
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