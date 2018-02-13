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В Москве начался первый в России проект по активному долголетию‍

Вторник, 13 Февраля 2018 13:38
В Москве начался первый в России проект по активному долголетию‍ Фото из открытых источников

Городской голова столицы РФ Сергей Собянин провел заседание президиума правительства Москвы, на котором объявил о старте первого в нашей стране проекта, направленного на популяризацию так называемого активного долголетия. В рамках проекта московские власти предоставят пожилым людям возможность бесплатно участвовать в оздоровительных, образовательных, спортивных и культурных мероприятиях.

 

"Средняя продолжительность жизни москвичей продолжает расти, поэтому сейчас уже никто не удивляется, когда узнает, что в столице живет шесть сотен людей, которым больше ста лет. Количество восьмидесяти и девяностолетних, при этом, и вовсе впечатляющее. Старшее поколение обладает самым главным качеством, которым следует обладать пожилым людям — желанием жить активно, то есть заниматься образованием, культурой, спортом и оздоровлением", — заявил Собянин.

 

Для того, чтобы в полной мере реализовать программу активного долголетия, потребуется значительная консолидация усилий — их придется проявить не только властям, но и самым разнообразным городским учреждениям. Авторы проекта, тем не менее, уверены, что все получится.

 

Предварительная запись пенсионеров, желающих поучаствовать в проекте, стартует первого марта 2018-го года. Оформить заявку можно будет в центре социального обслуживания.

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Колесников Андрей Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Долголетие

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