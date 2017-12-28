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Почувствуй себя волшебником в Новый год: Жители Ростова исполняют желания детей

Четверг, 28 Декабря 2017 13:09
Почувствуй себя волшебником: Жители Ростова исполняют желания детей Фото из открытых источников

Хотите ли вы почувствовать себя Дедом Морозом и подарить детям праздник? Фонд "Доброе дело" дарит эту возможность всем желающим.

 

Благотворительный фонд помощи детям "Доброе дело" из Ростова-на-Дону в канун Нового года проводит акцию "Стань Дедом Морозом" - любой желающий может исполнить новогоднее желание ребенка, живущего в детском доме или в семье, попавшей в кризисную ситуацию.

 

На письма детей, заранее собранные фондом, откликнулись более 200 жителей города и области. Большинство подарков будет доставлено именно в семьи, с которыми фонд работает по программе профилактики социального сиротства. Программа, направленная на предотвращение изъятия детей из кризисных семей, в 2017 году стала победителем конкурса президентских грантов - фонд получит средства на ее тиражирование еще в двух городах Ростовской области.

 

Офис "Доброго дела" перед Новым годом похож на склад магазина товаров для детей. В углу поставлены сразу несколько детских санок, рядом - большая коробка с мягкими игрушками, на столе - стопки книг, а по всей комнате - яркие новогодние пакеты, в которых чего только нет: из одного выглядывает коробка с куклой, из другого - конструктор, из третьего - альбомы для рисования и огромная упаковка фломастеров. Это новогодние подарки детям, с которыми работает фонд, рассказала ТАСС директор "Доброго дела" Татьяна Аладашвили.

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Волкова Алена Опубликовано в Соцзащита   Теги Новости Новый год

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