Правительство сделает все для того, чтобы поддержать семьи погибших в Сирии военных

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Правительство Российской Федерации сделает все для того, что семьи военных, которые погибли во время российской операции в Сирии, получили достойную поддержку.

Об этом решении сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России..

"Мы всегда будем помнить подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ. Наш человеческий моральный, нравственный долг - поддержать их семьи. Государство и сослуживцы все сделают для этого", - сказал Путин.

После этого президент предложи участникам коллегии почтить память погибших минутой молчания.