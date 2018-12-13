Россиянам разрешат водить машины без документов

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Граждане Российской Федерации смогут управлять своими транспортными средствами без необходимости иметь при себе водительские права и документы на машину. Новшество, как отмечают в ГИБДД, станет реальностью благодаря технологическому прогрессу, который позволяет гаишникам устанавливать личность водителя, просто фотографируя его при помощи специального планшета.

Сроки появления новой системы идентификации водителей не раскрываются, но предполагается, что это произойдет в 2019 году.

По словам начальника ГИБДД Михаила Черникова, речь идет об электронных документах, которые будут юридически значимыми.

"При движении водители смогут использовать электронные документы, которые будут полностью соответствовать привычным с юридической точки зрения", — заявил Черников.

Известно, что в ГИБДД уже закупили свыше двадцати тысяч специальных планшетов, при помощи которых будет осуществляться идентификация водителей. Большая часть оборудования уже была направлена в региональные подразделения ведомства.

"Планшеты работают с особым программным обеспечением, которое позволяет нам получать всю необходимую информацию по водителю, просто сфотографировав его. То есть, снимок позволяет получить всю историю водителя, а также увидеть все вопросы, которые возникали к нему у ГИБДД. В данный момент мы активно тестируем новую систему на местах", — уточняет Черников.