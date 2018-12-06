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КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным

Четверг, 06 Декабря 2018 11:50
КС России признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным Фото из открытых источников

Конституционный суд Российской Федерации постановил, что соглашение об административной границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия — это документ, в полной мере отвечающий конституции Российской Федерации.

 

О решении Конституционного суда России сообщил на заседании судебной инстанции в Санкт-Петербурге Валерий Зорькин, председатель КС.

 

"Соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией является соответствующим Конституции Российской Федерации. Конституционными, кроме того, являются положения закона Республики Ингушетия, согласно которым было закреплено соглашение об установлении административной границы", — заявил Зорькин.

 

Речь идет, напомним, о соглашении, которое было подписано в начале минувшей осени. Со стороны Ингушетии соглашение подписал Юнус-Бек Евкуров, а со стороны Чечни — Рамзан Кадыров. В документе, который одобрили главы республик, установлена граница, которая со времена распада Чечено-Ингушской АССР была определена недостаточно четко.

 

В Конституционном суде отметили, что у Совета Федерации нет необходимости утверждать границу между Чеченской и Ингушской Республиками, т.к. речь идет не об изменении границ, а об их установлении.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Граница
 

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