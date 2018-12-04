Вторник 04 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» В Роспатенте назвали 10 мифов о патентовании в России

В Роспатенте назвали 10 мифов о патентовании в России

Вторник, 04 Декабря 2018 13:02
В Роспатенте назвали 10 мифов о патентовании в России Фото из открытых источников

Среди населения Российской Федерации существует немало мифов, связанных с интеллектуальной собственностью и ее охраной. Развеять эти мифы попытались сотрудники Роспатента, побеседовавшие с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

Считается, например, что патент — это что-то чрезвычайно дорогое. Но в реальности патент на изобретение стоит двенадцать с половиной тысяч рублей — эта сумма является вполне реальной и для изобретателей-одиночек, и уже тем более — для предприятий. Плюс, существует льготы, благодаря которым патенты становятся еще более доступными — если вы студент, то вам нужно будет заплатить всего 2600 рублей, или даже еще меньше, если оформление заявки будет происходить в электронном виде.

 

Если говорить о пошлине, уплата которой необходима для поддержания существующего патента в силе, то это тоже вполне доступная сумма — если вы единственный автор, то вам необходимо платить 850 рублей в год, а если студент — 340.

 

Пошлины, как стоит отметить, растут со временем, так что с двадцать первого года действия патента вам придется платить 24 000 рублей в год, но и эта сумма не является неподъемной, если речь идет об успешном изобретении.

 

Кроме мифов, связанных с дороговизной, существует мнение, будто патент — это очень долго. Но на самом деле, оформить патент в России можно быстрее, чем, скажем, в США, т.к. срок экспертизы по заявке составляет в среднем всего около восьми месяцев.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости патент
 

Главное за сутки
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море. «Призыв сенатора США Джона Баррассо направить…
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в своём Twitter, что вылетает с визитом в Россию, где он намерен провести «очень интенсивную и важную встречу» с российским лидером Владимиром Путиным. Об эом…
Космический корабль с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура Космический корабль с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура Космический корабль "Союз МС-11" с новым экипажем МКС отделился от верхней ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на станцию (смотрите видео ниже). "Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя,…
Читайте также
Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии В результате обширного исследовательского проекта специалистами был выявлен молекулярный выключатель, способствующий уничтожению злокачественных образований. Выявленный «тумблер» активирует череду событий, в результате которых злокачественная опухоль попросту гибнет по схожему с химиотерапией…
Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели…
Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Систематическое употребление сладких газированных напитков может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем — например, инфаркты и инсульты. Ученые из расположенного в ЮАР Стелленбосского университета уверены, что сладкая газировка является одним из…
Тема дня
О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20 О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.