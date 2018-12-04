В Роспатенте назвали 10 мифов о патентовании в России

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Среди населения Российской Федерации существует немало мифов, связанных с интеллектуальной собственностью и ее охраной. Развеять эти мифы попытались сотрудники Роспатента, побеседовавшие с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Считается, например, что патент — это что-то чрезвычайно дорогое. Но в реальности патент на изобретение стоит двенадцать с половиной тысяч рублей — эта сумма является вполне реальной и для изобретателей-одиночек, и уже тем более — для предприятий. Плюс, существует льготы, благодаря которым патенты становятся еще более доступными — если вы студент, то вам нужно будет заплатить всего 2600 рублей, или даже еще меньше, если оформление заявки будет происходить в электронном виде.

Если говорить о пошлине, уплата которой необходима для поддержания существующего патента в силе, то это тоже вполне доступная сумма — если вы единственный автор, то вам необходимо платить 850 рублей в год, а если студент — 340.

Пошлины, как стоит отметить, растут со временем, так что с двадцать первого года действия патента вам придется платить 24 000 рублей в год, но и эта сумма не является неподъемной, если речь идет об успешном изобретении.

Кроме мифов, связанных с дороговизной, существует мнение, будто патент — это очень долго. Но на самом деле, оформить патент в России можно быстрее, чем, скажем, в США, т.к. срок экспертизы по заявке составляет в среднем всего около восьми месяцев.