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Лучший адвокат месяца Владимир Постанюк

Пятница, 28 Сентября 2018 09:59
Лучший адвокат месяца Владимир Постанюк Фото из открытых источников

В современной России профессия адвоката престижна и распространена, но далеко не все из специалистов могут быть названы настоящими мэтрами в своем деле.

 

Владимир Постанюк – лучший адвокат месяца в сфере семейного права по версии сервиса "Найдем Профессионала" - один из представителей «золотой когорты» современной российской адвокатуры. Его имя широко известно не только многочисленным коллегам, юристам-правоведам, судьям и прокурорам, но и многим из тех, кто интересуется общественно-политической жизнью страны. Ведь Владимир Дмитриевич берется за самые громкие, сложные и резонансные дела страны. За его плечами – бесценный и многолетний опыт работы в адвокатуре, а также, что не менее важно, – внушительный стаж службы в правоохранительных органах.

 

Много лет назад Владимир Дмитриевич Постанюк получил высшее юридическое образование в Высшем политическом училище МВД СССР (ныне это Санкт-Петербургский военный институт войск Национальной гвардии РФ). Затем по распределению он уехал служить следователем в Казахстан, прошел долгий и сложный путь до заместителя начальника Следственного управления Государственного Следственного комитета города Астана. Прослужив много лет в следствии, Владимир Постанюк трудился судьей, а затем вернулся в Российскую Федерацию и стал адвокатом. В 2003 г. он создал и возглавил Коллегию адвокатов «Троя».  

 

Опыт службы в следствии и суде оказал очень серьезное влияние на профессиональное становление адвоката. Ведь Владимир Постанюк смог в своей жизни побывать «по разные стороны баррикад» – следователем, судьей, адвокатом. В адвокатской работе опыт правоохранительной службы помогает взглянуть на проблему глазами оперативника или следователя. Очень внушителен список уголовных дел, по которым адвокат Владимир Постанюк выступал в роли защитника. Так, он защищал генерального директора НИИ ОАО «Агроприбор» Ю.М. Юнаева, дело которого закрыли за отсутствием состава преступления, как и дело бывшего министра дорожного хозяйства Ставропольского края В.А. Чиркова. В 2017 г. суд на основании аргументов адвоката вынес решение назначить заместителю генерального директора по науке холдинга «Швабе» наказание, не связанное с лишением свободы.

 

Сейчас Владимир Постанюк защищает интересы российского предпринимателя Константина Пономарева, который находится в следственном изоляторе по обвинению в уклонении от уплаты налогов и попытке хищения крупной суммы денежных средств. Владимир Постанюк не только ведет защиту предпринимателя в суде, но и активно выступает в средствах массовой информации, рассказывая о всех странностях и перипетиях громкого дела. 

 

Кроме того, Владимир Постанюк регулярно выступает с комментариями на актуальные юридические темы на российском телевидении и в печатных изданиях. Для Владимира Дмитриевича как адвоката не только по профессии, но и по призванию, очень важно помогать людям в защите их законных интересов и гражданских прав. Поэтому он и старается всячески содействовать повышению уровня правовой грамотности и правовой культуры в российском обществе. Каждое публичное выступление адвоката позволяет даже далеким от юриспруденции людям прояснить для себя некоторые нюансы законодательства, сформировать свое гражданское отношение к важным политическим событиям, громким преступлениям. 

 

Владимир Постанюк считает, что адвокатом делают юриста не только соответствующая лицензия, качественное образование и глубокий опыт. Для того чтобы заслужить право причислять себя к российской адвокатуре, необходимо соответствовать высоким морально-этическим принципам, кодексу российского адвоката. Среди собственных ключевых правил и принципов Владимир Постанюк выделяет порядочность по отношению к доверителям. Без взаимопонимания и доверия между клиентом и адвокатом качественная работа последнего просто невозможна. Нет никаких сомнений в том, что Владимир Дмитриевич Постанюк может быть назван лучшим адвокатом месяца. 

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Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги Новости право
 
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