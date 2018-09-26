Политолог оценил принятие в ГД поправок о возрасте выхода женщин на пенсию‍

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Депутаты Государственной думы России приняли президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Решение об одобрении поправок, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", было принято единогласно — "за" проголосовали триста восемьдесят пять депутатов.

Поправки повышают пенсионный возраст для женщин до шестидесяти, а не до шестидесяти трех лет, как предполагалось. Кроме того, поправки позволяют некоторым специальным категориям граждан воспользоваться особыми условиями выхода на пенсию.

Политолог Юрий Самонкин, занимающий пост председателя коллегии АНО "Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства", прокомментировал новость о принятии поправок к пенсионной реформе, и отметил, что единогласное решение говорит о том, что в общественных дискуссиях о новой пенсионной системе можно поставить точку.

"Вмешательство президента стало довольно важным фактором, который позволил прийти к консенсусу. Реформа была одобрена в более "мягком" варианте, что, безусловно, свидетельствует о защите интересов граждан. С точки зрения социальной защищенности населения реформа пенсионной системы тоже выглядит положительно", — говорит эксперт.