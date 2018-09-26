Среда 26 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» Политолог оценил принятие в ГД поправок о возрасте выхода женщин на пенсию‍

Политолог оценил принятие в ГД поправок о возрасте выхода женщин на пенсию‍

Среда, 26 Сентября 2018 15:05
Политолог оценил принятие в ГД поправок о возрасте выхода женщин на пенсию‍ Фото из открытых источников

Депутаты Государственной думы России приняли президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Решение об одобрении поправок, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", было принято единогласно — "за" проголосовали триста восемьдесят пять депутатов.

 

Поправки повышают пенсионный возраст для женщин до шестидесяти, а не до шестидесяти трех лет, как предполагалось. Кроме того, поправки позволяют некоторым специальным категориям граждан воспользоваться особыми условиями выхода на пенсию.

 

Политолог Юрий Самонкин, занимающий пост председателя коллегии АНО "Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства", прокомментировал новость о принятии поправок к пенсионной реформе, и отметил, что единогласное решение говорит о том, что в общественных дискуссиях о новой пенсионной системе можно поставить точку.

 

"Вмешательство президента стало довольно важным фактором, который позволил прийти к консенсусу. Реформа была одобрена в более "мягком" варианте, что, безусловно, свидетельствует о защите интересов граждан. С точки зрения социальной защищенности населения реформа пенсионной системы тоже выглядит положительно", — говорит эксперт.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Пенсии
 
Главное за сутки
Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями. «Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского…
Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Поправки к проекту закона об изменении пенсионного законодательства, анонсированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, были единогласно приняты депутатами Государственной думы. Согласно поправкам, для женщин возраст выхода на пенсию будет установлен…
Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией и рассказал, что это даст всей Северо-Восточной Азии. — Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная…
Читайте также
Ученые рассказали о страшных последствиях отказа от занятий любовью Ученые рассказали о страшных последствиях отказа от занятий любовью Длительные перерывы в половой жизни вредят и мужскому, и женскому здоровью, однако особенно негативно воздержание сказывается на женщинах, которые в итоге зарабатывают как минимум хронические психологические проблемы. Согласно исследованию, о…
Ученые рассказали о простом способе защиты от инсультов Ученые рассказали о простом способе защиты от инсультов Ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительность которых составляет не менее получаса, являются самым простым и доступным способом защититься от инсульта — пишут со страниц издания Neurology ученые из Швеции. Регулярная…
Ученые назвали «главное лекарство» для человека‍ Ученые назвали «главное лекарство» для человека‍ "Эпидемию одиночества", о существовании которой все чаще говорят западные ученые, можно победить только при помощи укрепления социальных связей, так что люди могут рассматривать других людей в качестве лекарства. По словам…
Тема дня
Почему мы не с Молдавией? Почему мы не с Молдавией?

Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отдел...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.