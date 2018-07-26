Визовые центры в России могут закрыться из-за введения аккредитации

Российский союз туриндустрии (РСТ) предупредил, что после введения аккредитации для операторов, управляющих визовыми центрами, деятельность всех визовых центров в России может оказаться под угрозой. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что предложение о внесении изменений в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию» поступило на прошлой неделе, сообщает Газета.ру.
«Это значит, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — отметили в РСТ.
В организации пояснили, что в настоящее время в России работает шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами, сведения о них содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках.
По мнению РТС и одна из них компаний, как минимум, по одному критерию «доля иностранного участия в уставном капитале» не пройдет предлагаемую аккредитацию в МИД.
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