Изъятые у японской делегации на Курилах телефоны находятся у таможенников

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Спутниковые телефоны, изъятые сотрудниками таможенных органов Сахалинской области у японской делегации при посещении южной части Курильских островов, являются вещественными доказательствами по административным делам и пока не подлежат возврату, заявила во вторник пресс-секретарь Сахалинской таможни Екатерина Подлужная.

Ранее правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля.

"Эти спутниковые телефоны не были задекларированы, а также на них не было получено необходимое разрешение от Роскомнадзора. Возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по ст. 16.3 ("Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза"). Сейчас спутниковые телефоны изъяты в качестве вещественных доказательств, поэтому пока возврату они не подлежат", - рассказала Подлужная.

По информации Дальневосточного таможенного управления, дальнейшая судьба телефонов будет зависеть от решений, которые примет суд, сообщает ТАСС. Российское законодательство предусматривает за данные правонарушения штрафы либо с конфискацией предмета правонарушения, либо без нее.

Второй чартерный рейс (первый состоялся в сентябре прошлого года) на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, вернулся в понедельник в аэропорт Накасибэцу в префектуре Хоккайдо. В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 - бывшие жители островов и их родственники, а остальные - сопровождающие, а также чиновники правительства и министерства иностранных дел Японии. Договоренность о первой поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.