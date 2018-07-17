Дмитрий Макаренко: исходя из логики суда, можно использовать ГК РФ при совершении сделок с криптовалютами

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Генеральный директор Национальной Юридической Службы «Амулекс» Дмитрий Макаренко проанализировал ситуацию в сфере цифровых денежных средств по итогам мая текущего года. Он сообщил, что этот месяц отметился интересным и важным событием, исходя из правоотношений, вытекающих из оборота криптовалют на отечественном рынке.

Заостряется внимание на принятом Десятым арбитражным апелляционным судом решении, по которому судейская коллегия квалифицировала криптовалюту как имущество. Суд, тем самым, применил аналогию в соответствии со ст.6 ГК РФ, а также учел положения внесенного в конце марта текущего года Госдумой законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ» (№ 424632-7)».

По словам Дмитрия, с позиции законодательства РФ криптовалюта не обладает вещественной формой. Она, по сути, нематериальный объект, однако правовой подход к классификации имущества допускает ее объективизацию.

Указанный нематериальный объект воплощается благодаря технологии блокчейна. Каждый ее участник, храня часть данных о какой-то криптовалюте, своими действиями легализует ее существование и использование в качестве имущества. Благодаря тому, что суд определил криптовалюту в качестве «иного имущества», он, тем самым, способствовал тому, что при совершении сделок с криптовалютами можно брать к руководству общие положения ГК РФ, — резюмировал Дмитрий Макаренко.