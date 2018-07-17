Бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова задержала ФСБ

Сотрудники ФСБ России задержали по делу о коррупции бывшего начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Дрыманов задержан, с ним ведутся следственные действия", - сказал источник. Он уточнил, что Дрыманова задержали дома, сейчас бывший главный следователь Москвы находится на допросе в ФСБ. "Ведется допрос Дрыманова в качестве подозреваемого. Он не признает вину в получении взятки и в других должностных преступлениях", - сказал источник. По его словам, уже в ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об аресте Дрыманова.
Источник пояснил, что задержание 50-летнего Дрыманова связано с делом о коррупции в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета: бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова. Источник напомнил, что и Никандров, и Ламонов дали показания против Дрыманова.
При этом информированный источник сообщил, что вина в коррупционном преступлении Дрыманова подтверждается рядом собранных доказательств и показаниями свидетелей. "
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность Дрыманова к должностным преступлениям, это подтверждается рядом собранных доказательств и показаниями свидетелей", - сказал он.
Информацию о задержании Дрыманова ТАСС подтвердил адвокат Александр Карабанов. "Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова", - сказал он. Юрист сообщил, что ФСБ будет в среду ходатайствовать об аресте задержанного. "С ним проводят следственные действия в СИЗО "Лефортово", арест будет завтра", - сказал адвокат.
В начале июня руководитель ГСУ СК по Москве генерал Дрыманов подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию. Данный рапорт был завизирован. Однако указа президента о снятии его с должности не было. На должность начальника ГСУ СК РФ по Москве назначаются и снимаются с нее указом главы государства.
23 января на заседании по уголовному делу Михаила Максименко в Мосгорсуде гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов. В то время он проходил по делу свидетелем. 6 марта в суде были оглашены показания Никандрова, в которых он утверждал, что давал взятку своему начальнику в размере около €10 тыс., Дрыманов это отрицал. Осенью прошлого года у Дрыманова прошли обыски.
В середине марта Дрыманов сообщил ТАСС: "Все, что говорил гособвинитель в мой адрес, не соответствует действительности. Более детально я буду рассказывать в суде".
Он выразил удивление позицией гособвинения, напомнив, что "есть постановление Верховного суда РФ от ноября 2016 года, где говорится, что дело должно рассматриваться только в отношении подсудимого".
"Почему моя фамилия задействована? С какой целью? Я догадываюсь. Надеюсь, оценку даст суд, поскольку все это не совсем соответствует законодательству РФ", - добавил Дрыманов.
19 марта он пришел в суд, чтобы лично дать показания по делу Максименко. Тогда же Дрыманов сообщил, что у него в ходе обысков были изъяты три наградных пистолета, но обыски, утверждал он, не оправдали надежд следственных органов.
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